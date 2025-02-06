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Posted 6 февраля, 11:24

Published 6 февраля, 11:24

Modified 6 февраля, 11:26

Updated 6 февраля, 11:26

Ветеран прокомментировал заявление священника о гибели на СВО матершинников

6 февраля 2025, 11:24
Подполковник ФСБ в отставке и вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов высказал свое мнение по поводу заявления московского священника Сергея Волкова относительно гибели и ранений в бою тех, кто использует грубую лексику.

По сообщению «Ридуса», Филатов считает, что священник, вероятно, подразумевал повседневную жизнь, где ругань при детях неуместна. По его словам, нет никакой связи между использованием нецензурной речи военнослужащим и его боевыми навыками. Даже если он вдруг выскажет ругательство, это не повлияет на его дальнейшую судьбу. Он добавил, что нецензурные слова могут выполнять определённые функции в боевых условиях. Например, они помогают быстро и ясно передавать команды.

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