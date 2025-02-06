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Posted 6 февраля, 13:45

Published 6 февраля, 13:45

Modified 6 февраля, 13:47

Updated 6 февраля, 13:47

Ученый за работой

Владимир Путин предложил открыть экспозицию лучших проектов молодых ученых

6 февраля 2025, 13:45
Фото: Unsplash. Ученый за работой
На площадке национального центра «Россия» планируют создать экспозицию, на которой представят лучшие проекты молодых ученых из разных уголков страны. Об этой идее популяризации науки глава государства Владимир Путин рассказал во время церемонии вручения премий молодым ученым.

Проект станет еще одним поводом для того, чтобы соотечественники гордились учеными, а приезжие гости видели достижения российских лауреатов и могли оценить их по достоинству.

— Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение, знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой, — цитирует ТАСС обращение Владимира Путина к лауреатам.
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При этом президент отметил, что в сфере науки большую роль играет не только общественное уважение и авторитет исследователей, но и достойная финансовая поддержка.

Ранее RostovGazeta сообщала об одной из последних разработок ростовских ученых. Это устройство для обнаружения и уничтожения беспилотников.

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#Евгения Волкова#Наука#Россия#Ростов-на-Дону#Владимир Путин#Премии#Финансовая поддержка#Достижения
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