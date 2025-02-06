Владимир Путин предложил открыть экспозицию лучших проектов молодых ученых

Posted 6 февраля, 13:45
Published 6 февраля, 13:45
Modified 6 февраля, 13:47
Updated 6 февраля, 13:47
Проект станет еще одним поводом для того, чтобы соотечественники гордились учеными, а приезжие гости видели достижения российских лауреатов и могли оценить их по достоинству.
— Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение, знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой, — цитирует ТАСС обращение Владимира Путина к лауреатам.
При этом президент отметил, что в сфере науки большую роль играет не только общественное уважение и авторитет исследователей, но и достойная финансовая поддержка.
Ранее RostovGazeta сообщала об одной из последних разработок ростовских ученых. Это устройство для обнаружения и уничтожения беспилотников.