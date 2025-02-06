Власти рассказали, почему восемь месяцев у селян не было автобуса до Миллерово

Posted 6 февраля, 08:14
Published 6 февраля, 08:14
Modified 6 февраля, 08:16
Updated 6 февраля, 08:16
Напомним, что сельские жители рассказали RostovGazeta, как с мая прошлого года остались без автобуса, который ездит в райцентр. А ездить в Миллерово людям приходится регулярно — на учебу, в больницу или в аптеку.
В администрации Миллеровского района RostovGazeta сообщили, что движение по маршруту восстановили с 4 февраля 2025 года. Теперь автобус выходит на рейс три раза в неделю — во вторник, четверг и пятницу.
Власти уточнили, что первый рейс отправляется в 4:20 мск от автовокзала в городе Миллерово. Второй — в 16.00 мск.
Ранее RostovGazeta сообщала, как министр транспорта Алена Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове.