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Posted 6 февраля, 08:14

Published 6 февраля, 08:14

Modified 6 февраля, 08:16

Updated 6 февраля, 08:16

Автобус «Миллерово — Новочеркасск»

Власти рассказали, почему восемь месяцев у селян не было автобуса до Миллерово

6 февраля 2025, 08:14
Фото: Alexei24/fotobus.msk.ru. Автобус «Миллерово — Новочеркасск»
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Эксклюзив
Автобус на маршруте «Миллерово-Еритовка» перестал ходить с мая 2024 года из-за отсутствия у перевозчика водителей. Об этом RostovGazeta сообщили власти Миллеровского района.

Напомним, что сельские жители рассказали RostovGazeta, как с мая прошлого года остались без автобуса, который ездит в райцентр. А ездить в Миллерово людям приходится регулярно — на учебу, в больницу или в аптеку.

В администрации Миллеровского района RostovGazeta сообщили, что движение по маршруту восстановили с 4 февраля 2025 года. Теперь автобус выходит на рейс три раза в неделю — во вторник, четверг и пятницу.

«Нет автобуса»: жителям Ростовской области не на чем ездить в город
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Власти уточнили, что первый рейс отправляется в 4:20 мск от автовокзала в городе Миллерово. Второй — в 16.00 мск.

Ранее RostovGazeta сообщала, как министр транспорта Алена Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове.

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