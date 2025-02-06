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Posted 6 февраля, 11:44

Published 6 февраля, 11:44

Modified 6 февраля, 11:44

Updated 6 февраля, 11:44

ВТБ подсчитал, сколько могут сэкономить российские семьи при обслуживании в банке

ВТБ подсчитал, сколько могут сэкономить российские семьи при обслуживании в банке

6 февраля 2025, 11:44
Фото: Изображение Midjourney.
По подсчетам ВТБ, семья из трех человек, которая пользуется «Семейным банком» и программой лояльности, за год может сэкономить 50 тыс. рублей на своих ежедневных тратах.

Сэкономили и стали участниками «Семейного банка» в 2024 году почти 3 млн человек. По подсчетам банка, более 1 млн новых пользователей ежемесячно присоединяются к сервису. По статистике ВТБ, наибольшее количество «семейных» групп формируется с друзьями, дальними родственниками и близкими (53% от всех связок). Следом идут связки с супругами (23%), а также родителями или детьми (19%) и братьями или сестрами (5%).

Большинство клиентов «Семейного банка» — это люди в возрасте 35–45 лет, их 30%. Затем идут пользователи 45–55 лет, их четверть (25%) от всех вовлечённых. Люди в возрасте 25–35 лет составляют 20% клиентов сервиса. Пользователи 55–65 лет занимают долю 19%, а клиенты старше 65 лет — 17% вовлечённых в «Семейный банк».

«Несмотря на то, что семейный банкинг в России только начинает свой путь, мы наблюдаем растущий интерес клиентов к семейным программам. Это неудивительно, ведь такие решения не только позволяют управлять финансами совместно, но и обеспечивают значительную экономию», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

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