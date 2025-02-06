ВТБ подсчитал, сколько могут сэкономить российские семьи при обслуживании в банке

Сэкономили и стали участниками «Семейного банка» в 2024 году почти 3 млн человек. По подсчетам банка, более 1 млн новых пользователей ежемесячно присоединяются к сервису. По статистике ВТБ, наибольшее количество «семейных» групп формируется с друзьями, дальними родственниками и близкими (53% от всех связок). Следом идут связки с супругами (23%), а также родителями или детьми (19%) и братьями или сестрами (5%).