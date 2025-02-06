Выборы депутатов в Гордуму Ростова обойдутся в 153 млн рублей. На что их потратят?

Posted 6 февраля, 04:45
Published 6 февраля, 04:45
Modified 6 февраля, 05:15
Updated 6 февраля, 05:15
Планами по расходованию бюджетных средств городские власти поделились с местным СМИ. По информации Donnews, из казны Ростова направят почти 153 миллиона рублей (152,9). Эти деньги понадобятся для раздачи зарплаты и вознаграждений членов территориальной комиссии, а также на печатную продукцию и канцелярию. Часть средств выделят на уборку помещений, сувениры и прочее.
На выборы губернатора Ростовской области планируют выделить еще больше денег — примерно в четыре раза, почти 600 миллионов рублей (587,8). В прошлый раз, когда выбирали Василия Голубева в 2020-м, мероприятие обошлось дешевле 400 миллионов рублей. Известно, что одним из кандидатов на место главы региона станет нынешний врио — Юрий Слюсарь.
Выборы губернатора региона и нового состава городской Думы донской столицы пройдут в один день — 14 сентября. Помимо главы региона, местные жители изберут 40 депутатов. Большинство из них (30 человек) избираются по одномандатным избирательным округам, а остальные 10 — по партийным спискам.