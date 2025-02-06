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Posted 6 февраля, 04:45

Published 6 февраля, 04:45

Modified 6 февраля, 05:15

Updated 6 февраля, 05:15

В мэрии Ростова рассказали, сколько денег уйдет на выборы депутатов в Гордуму

Выборы депутатов в Гордуму Ростова обойдутся в 153 млн рублей. На что их потратят?

6 февраля 2025, 04:45
Фото: Гордума Ростова. В мэрии Ростова рассказали, сколько денег уйдет на выборы депутатов в Гордуму

Выборы депутатов в Гордуму Ростова обойдутся в 153 миллиона рублей

Сюжет
Выборы
Летом 2025 года полномочия депутатов городской Думы Ростова VII созыва подойдут к концу. Народных избранников следующего созыва определят в сентябре. В администрации рассказали, сколько денег понадобится для подготовки к выборам.

Планами по расходованию бюджетных средств городские власти поделились с местным СМИ. По информации Donnews, из казны Ростова направят почти 153 миллиона рублей (152,9). Эти деньги понадобятся для раздачи зарплаты и вознаграждений членов территориальной комиссии, а также на печатную продукцию и канцелярию. Часть средств выделят на уборку помещений, сувениры и прочее.

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На выборы губернатора Ростовской области планируют выделить еще больше денег — примерно в четыре раза, почти 600 миллионов рублей (587,8). В прошлый раз, когда выбирали Василия Голубева в 2020-м, мероприятие обошлось дешевле 400 миллионов рублей. Известно, что одним из кандидатов на место главы региона станет нынешний врио — Юрий Слюсарь.

Выборы губернатора региона и нового состава городской Думы донской столицы пройдут в один день — 14 сентября. Помимо главы региона, местные жители изберут 40 депутатов. Большинство из них (30 человек) избираются по одномандатным избирательным округам, а остальные 10 — по партийным спискам.

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