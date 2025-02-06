Выборы депутатов в Гордуму Ростова обойдутся в 153 млн рублей. На что их потратят?

На выборы губернатора Ростовской области планируют выделить еще больше денег — примерно в четыре раза, почти 600 миллионов рублей (587,8). В прошлый раз, когда выбирали Василия Голубева в 2020-м, мероприятие обошлось дешевле 400 миллионов рублей. Известно, что одним из кандидатов на место главы региона станет нынешний врио — Юрий Слюсарь.