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Posted 6 февраля, 06:48

Published 6 февраля, 06:48

Modified 6 февраля, 06:50

Updated 6 февраля, 06:50

Грузовик на улице

Юрий Слюсарь раскритиковал организацию движения фур в Ростове

6 февраля 2025, 06:48
Фото: Pxhere. Грузовик на улице
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание на реализацию в столице плана по избавлению от большегрузов. Глава региона считает, что воплощенная идея оказалась несовершенной и требует доработки.

Речь идет о грузовом каркасе и штрафах за проезд фур по городским улицам. Все это хотели ввести, чтобы снизить трафик и риск ДТП, а также улучшить экологию и сохранить дороги в целости.

— Идея благая, но на деле организованная под эти задачи схема дорожного движения и администрирования камер фиксаций нарушений оказалась несовершенной, — отметил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

В итоге штрафы получили даже те, кто имеет законное право ездить по городу, в том числе фуры компаний, занимающихся жизнеобеспечением города.

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Губернатор заявил, что внимательно следит за этой ситуацией. Он поручил и. о. главы администрации Ростова Александру Скрябину разобраться в ситуации и навести порядок с работой камер.

Ранее RostovGazeta сообщала о протесте водителей фур из-за штрафов и огромной пробке на Вавилова из-за припаркованных грузовиков.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Экология#Штраф#Губернатор#Пробка#Ростов#Дорожное движение#Штрафы#Трафик#Фуры#Жизнеобеспечение#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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