Юрий Слюсарь раскритиковал организацию движения фур в Ростове

Posted 6 февраля, 06:48
Published 6 февраля, 06:48
Modified 6 февраля, 06:50
Updated 6 февраля, 06:50
Речь идет о грузовом каркасе и штрафах за проезд фур по городским улицам. Все это хотели ввести, чтобы снизить трафик и риск ДТП, а также улучшить экологию и сохранить дороги в целости.
— Идея благая, но на деле организованная под эти задачи схема дорожного движения и администрирования камер фиксаций нарушений оказалась несовершенной, — отметил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
В итоге штрафы получили даже те, кто имеет законное право ездить по городу, в том числе фуры компаний, занимающихся жизнеобеспечением города.
Губернатор заявил, что внимательно следит за этой ситуацией. Он поручил и. о. главы администрации Ростова Александру Скрябину разобраться в ситуации и навести порядок с работой камер.
Ранее RostovGazeta сообщала о протесте водителей фур из-за штрафов и огромной пробке на Вавилова из-за припаркованных грузовиков.