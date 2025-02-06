Заморозки и холод до -8 градусов ворвутся в Ростов-на-Дону на этой неделе

Posted 6 февраля, 06:46
Published 6 февраля, 06:46
Modified 6 февраля, 06:48
Updated 6 февраля, 06:48
Согласно данным Gismeteo, в четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, в Ростове-на-Дону поднимется восточный ветер до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -3 градуса, а ночью может похолодать до -5 градусов. Осадков не ожидается.
В субботу, 8 февраля, метеорологи прогнозируют облачную и ветреную погоду. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -7 до -2 градусов Цельсия.
В воскресенье, 9 февраля, облака немного разойдутся, но зимнее солнце не спасет от похолодания. Так, днем столбики термометров покажут также -2 градуса, но ночью — уже -8 градусов.
Добавим, что от Ростова-на-Дону морозы отступят только после 15 февраля.
Ранее общественник рассказал, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада.