Заморозки и холод до -8 градусов ворвутся в Ростов-на-Дону на этой неделе

Согласно данным Gismeteo, в четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, в Ростове-на-Дону поднимется восточный ветер до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -3 градуса, а ночью может похолодать до -5 градусов. Осадков не ожидается.