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Posted 6 февраля, 06:46

Published 6 февраля, 06:46

Modified 6 февраля, 06:48

Updated 6 февраля, 06:48

Изморозь на деревьях

Заморозки и холод до -8 градусов ворвутся в Ростов-на-Дону на этой неделе

6 февраля 2025, 06:46
Фото: Pxhere. Изморозь на деревьях
Вторая половина недели в Ростове-на-Дону будет еще более холодной, чем первая. Синоптики обещают сильный ветер и похолодание до -8 градусов.

Согласно данным Gismeteo, в четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, в Ростове-на-Дону поднимется восточный ветер до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -3 градуса, а ночью может похолодать до -5 градусов. Осадков не ожидается.

В субботу, 8 февраля, метеорологи прогнозируют облачную и ветреную погоду. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -7 до -2 градусов Цельсия.

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В воскресенье, 9 февраля, облака немного разойдутся, но зимнее солнце не спасет от похолодания. Так, днем столбики термометров покажут также -2 градуса, но ночью — уже -8 градусов.

Добавим, что от Ростова-на-Дону морозы отступят только после 15 февраля.

Ранее общественник рассказал, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада.

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