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Posted 6 февраля, 08:07

Published 6 февраля, 08:07

Modified 6 февраля, 08:44

Updated 6 февраля, 08:44

Зоолог рассказал, почему в многоквартирных домах Ростова даже зимой много тараканов

Зоолог Евсюков объяснил нашествие тараканов на Ростов зимой

6 февраля 2025, 08:07
Фото: freepik. Зоолог рассказал, почему в многоквартирных домах Ростова даже зимой много тараканов
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Эксклюзив
Тараканы в Ростове никогда не исчезали совсем. Просто их количество на какой-то срок становилось меньше. Избавиться от этих непрошенных гостей раз и навсегда достаточно нелегко, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Жители многоквартирных домов в Ростове круглый год жалуются на нашествия тараканов. Ростовчане объясняют, что летом это объяснимо, когда рыжие усачи сплошь и рядом свободно бегут по улицам, забегая в дома. Но зимой их появление в доме у многих вызывает вопросы.

«Тараканы могут жить в подвале, в чердачных помещениях дома. Там они комфортно себя чувствуют при нормальной для них температуре и влажности», — объясняет Александр Евсюков.

По словам зоолога, к появлению тараканов в квартире приводит и наличие в высотке соседей, живущих в антисанитарных условиях.

Так, жители многоэтажного дома на Каширской, 6 уже много лет жалуются в управляющую компанию на квартиру, в которой массово живут голуби. Владелец жилья здесь не проживает. В открытую форточку залетают птицы. Они живут и умирают в квартире, распространяя по дому вонь и всевозможных паразитов. Избавиться от этой проблемы невозможно.

Антисанитария в квартире, где живут голуби, в доме на Каширской, 6 в Ростове
Антисанитария в квартире, где живут голуби, в доме на Каширской, 6 в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru
«Антисанитарные квартиры в многоэтажках — это плодотворная среда для тараканов. Насекомые в них прекрасно существуют, размножаются и распространяются. Летом они перемещаются меж домами по улицам или переползают по внешним стенам. А зимой активно перемещаются по подъезду из квартиры в квартиру, через вентиляцию и по внутридомовым коммуникациям», — уточняет эксперт.

Поэтому, как добавляет собеседник, если в одной квартире потравить тараканов, они разбегутся по всему дому.

Эксперт делится советом, что избавить жилье от непрошенных усатых «гостей» поможет единственный адекватный способ, который, к сожалению, сложно осуществить. А именно — травить тараканов нужно сразу во всех квартирах. А также во всех нежилых помещениях дома — на чердаке и в подвале.

«А поскольку так никто не делает, нашествие тараканов сохраняется», — объясняет зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жителей Ростовской области планируют штрафовать за грязь и антисанитарию в квартирах.

Жителей Ростовской области планируют штрафовать за антисанитарию в квартирах
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