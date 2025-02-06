Зоолог Евсюков объяснил нашествие тараканов на Ростов зимой

Так, жители многоэтажного дома на Каширской, 6 уже много лет жалуются в управляющую компанию на квартиру, в которой массово живут голуби. Владелец жилья здесь не проживает. В открытую форточку залетают птицы. Они живут и умирают в квартире, распространяя по дому вонь и всевозможных паразитов. Избавиться от этой проблемы невозможно.