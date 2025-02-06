Зоолог Евсюков объяснил нашествие тараканов на Ростов зимой

Posted 6 февраля, 08:07
Published 6 февраля, 08:07
Modified 6 февраля, 08:44
Updated 6 февраля, 08:44
Жители многоквартирных домов в Ростове круглый год жалуются на нашествия тараканов. Ростовчане объясняют, что летом это объяснимо, когда рыжие усачи сплошь и рядом свободно бегут по улицам, забегая в дома. Но зимой их появление в доме у многих вызывает вопросы.
«Тараканы могут жить в подвале, в чердачных помещениях дома. Там они комфортно себя чувствуют при нормальной для них температуре и влажности», — объясняет Александр Евсюков.
По словам зоолога, к появлению тараканов в квартире приводит и наличие в высотке соседей, живущих в антисанитарных условиях.
Так, жители многоэтажного дома на Каширской, 6 уже много лет жалуются в управляющую компанию на квартиру, в которой массово живут голуби. Владелец жилья здесь не проживает. В открытую форточку залетают птицы. Они живут и умирают в квартире, распространяя по дому вонь и всевозможных паразитов. Избавиться от этой проблемы невозможно.
«Антисанитарные квартиры в многоэтажках — это плодотворная среда для тараканов. Насекомые в них прекрасно существуют, размножаются и распространяются. Летом они перемещаются меж домами по улицам или переползают по внешним стенам. А зимой активно перемещаются по подъезду из квартиры в квартиру, через вентиляцию и по внутридомовым коммуникациям», — уточняет эксперт.
Поэтому, как добавляет собеседник, если в одной квартире потравить тараканов, они разбегутся по всему дому.
Эксперт делится советом, что избавить жилье от непрошенных усатых «гостей» поможет единственный адекватный способ, который, к сожалению, сложно осуществить. А именно — травить тараканов нужно сразу во всех квартирах. А также во всех нежилых помещениях дома — на чердаке и в подвале.
«А поскольку так никто не делает, нашествие тараканов сохраняется», — объясняет зоолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жителей Ростовской области планируют штрафовать за грязь и антисанитарию в квартирах.