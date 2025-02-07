Аналитики назвали лучшую платформу для начала онлайн-бизнеса в России

На сегодняшний день ежемесячная аудитория этой платформы составляет 70 млн уникальных пользователей. На площадке зарегистрировано около 1 млн представителей МСП. Как отметил коммерческий директор «Авито Товаров» Алексей Ли, платформа никогда не позиционировала себя как маркетплейс. Здесь достаточно просто развивать омниканальность и наращивать объем продаж благодаря коммуникации с клиентами. Более 90% сделок происходят после общения с селлером. Поэтому для успешного ведения бизнеса на этой платформе нужно проявлять активность в чатах и отвечать на звонки.