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Posted 7 февраля, 06:10

Published 7 февраля, 06:10

Modified 7 февраля, 06:13

Updated 7 февраля, 06:13

Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова

Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова

7 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI. Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова

Пятиэтажка на Врубовой в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова

В Ростове жители многоквартирного дома на улице Врубовой, 17А опасаются, что здание может рухнуть в любой момент. Своими переживаниями вместе с фото горожане поделились в telegram-канале «Это Ростов» 7 февраля.

На кадрах можно увидеть огромные трещины, которые идут по внешней стороне дома — практически по всей высоте пятиэтажки. В самом здании, по словам местных, уже несколько лет не работает домофон.

Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова
Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова
Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова
Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова. Фото: тг Это Ростов
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— Мы боимся, что он развалится так же, как дом на Нариманова. Подъезд в аварийном состоянии, а в «управляйке» говорят: «У вашего дома 4 миллиона рублей долг за коммунальные платежи, на ремонт тем более денег нет!» — жалуются люди.

Очевидно, речи о капремонте в ближайшее время даже не идет. Поэтому людям приходится с ужасом ложиться спать, опасаясь, что к утру здание рухнет как карточный домик.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Коммунальные платежи#Ростов#Трещины#Аварийное состояние#Капитальный ремонт
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