Дом ужасов: еще одна пятиэтажка в Ростове может рухнуть вслед за Нариманова

Posted 7 февраля, 06:10
Published 7 февраля, 06:10
Modified 7 февраля, 06:13
Updated 7 февраля, 06:13
На кадрах можно увидеть огромные трещины, которые идут по внешней стороне дома — практически по всей высоте пятиэтажки. В самом здании, по словам местных, уже несколько лет не работает домофон.
— Мы боимся, что он развалится так же, как дом на Нариманова. Подъезд в аварийном состоянии, а в «управляйке» говорят: «У вашего дома 4 миллиона рублей долг за коммунальные платежи, на ремонт тем более денег нет!» — жалуются люди.
Очевидно, речи о капремонте в ближайшее время даже не идет. Поэтому людям приходится с ужасом ложиться спать, опасаясь, что к утру здание рухнет как карточный домик.