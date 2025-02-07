rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 13:34

Published 7 февраля, 13:34

Modified 7 февраля, 13:36

Updated 7 февраля, 13:36

«Домклик» представил рейтинг регионов по стоимости 1-комнатных квартир на вторичке

«Домклик» представил рейтинг регионов по стоимости 1-комнатных квартир на вторичке

7 февраля 2025, 13:34
Фото: 1MI.
Представители аналитического центра «Домклик» составили рейтинг субъектов РФ с наибольшим снижением цены за 1 кв. м однокомнатных квартир во вторичном секторе.

При расчете медианной стоимости 1 кв. м таких квартир была использована информация из объявлений, размещенных на сайте с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

Регионами — лидерами по снижению стоимости на 1-комнатные квартиры во вторичном сегменте стали Пермский край (снижение на 4,8%, цена за 1 кв. м в феврале 2025 года — 81,7 тысячи рублей), Свердловская область (на 4,7%, цена — 103,7 тысячи рублей) и Красноярский край (на 4,2%, цена — 109,2 тысячи рублей). Этот список продолжили Челябинская область (снижение на 2,6%, цена 1 кв. м — 88 тысяч рублей), Ленобласть (на 2,5%, цена — 142 тысячи рублей), Московская область (на 2,3%, снижение до 166 тысяч рублей). Об этом сообщает newsnn.ru.

Кроме этого, незначительное снижение стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке отмечается в Республике Башкортостан (снижение на 0,3%, цена — 89 тысяч рублей).

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика