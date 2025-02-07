«Домклик» представил рейтинг регионов по стоимости 1-комнатных квартир на вторичке

Регионами — лидерами по снижению стоимости на 1-комнатные квартиры во вторичном сегменте стали Пермский край (снижение на 4,8%, цена за 1 кв. м в феврале 2025 года — 81,7 тысячи рублей), Свердловская область (на 4,7%, цена — 103,7 тысячи рублей) и Красноярский край (на 4,2%, цена — 109,2 тысячи рублей). Этот список продолжили Челябинская область (снижение на 2,6%, цена 1 кв. м — 88 тысяч рублей), Ленобласть (на 2,5%, цена — 142 тысячи рублей), Московская область (на 2,3%, снижение до 166 тысяч рублей). Об этом сообщает newsnn.ru.