«Донская речь»: в дореволюционном Ростове уничтожали книги скандального издательства

11 августа 1906 года в местечке Ардаган Карской области [18] была задержана ценная посылка на 10 руб. от склада при книгоиздательстве «Донская речь». «…Усмотрев, что адресованная на имя Дитмарова посылка содержит книги, высланные издательством „Донская Речь“ Н. Парамонова в г. Ростове н/Д, принимая во внимание, что многие книги означенного издательства запрещены цензурою и по распоряжению Главного управления по делам печати подлежат конфискации, я счёл необходимым проверить, не заключаются ли в присланной посылке таковые издания…» — из протокола допроса полицейского пристава Г. И. Джанагова [19, л. 1]. При вскрытии посылки в ней оказались 104 книги, изданные «Донской речью», они были конфискованы приставом и переправлены с другими материалами начальнику Донского областного жандармского управления: «Так как в числе посланных брошюр имеется несколько изданий явно преступных, подлежащих изъятию по распоряжению Главного Управления по делам печати и приговоров судебных палат, настоящая переписка с поименованными приложениями препровождается Вашему Высокоблагородию и по получению данных для возбуждения дознания в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд.» [19, л. 1]».