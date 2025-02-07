«Донская речь»: в дореволюционном Ростове уничтожали книги скандального издательства

Posted 7 февраля, 09:11
Published 7 февраля, 09:11
Modified 7 февраля, 09:13
Updated 7 февраля, 09:13
Он происходил из богатой купеческой семьи. Был владельцем нескольких крупных угольных шахт, одна из которых — «Елпидифор» (построена в 1910 году и названа в честь отца), глубиною в 500 метров, считалась одной из лучшей в России по показателям безопасности труда. Николай Парамонов прославился тем, что думал о благополучии своих рабочих и поддерживал либеральные и революционные движения в Российской империи.
Кстати, в советское время шахта Парамонова «Елпидифор» была названа «Имени Артёма».
Против ростовского предпринимателя Николая Парамонова полиция за его политическую и издательскую деятельность возбуждала уголовные дела. В итоге он был все же предан суду. Более того, даже приговорен к заключению. Но вскоре попал под амнистию 1913 года. Тогда в Российский империи широко отмечали 300-летие Дома Романовых. А еще к семье Парамоновых в Ростове, да и в Российской империи, все-таки относились с большим уважением.
Что же за издательство создал Парамонов в Ростове? Оно было создано в январе 1903 года. «Донская речь» отличалась тем, что выпускало хорошие, дешёвые и общедоступные книги. Именно за это читатели очень любили и высоко ценили издательство Парамонова.
В работе «Запрещенные цензурой» («Донской временник») М. Н. Тарасова пишет: «Добротное полиграфическое исполнение обеспечивало многотысячным тиражам изданий „Донской речи“ успех на рынке книжной продукции в России. Довольно быстро парамоновское предприятие вышло на первое место среди провинциальных издательств, а имя Н. Е. Парамонова стояло в одном ряду с И. Д. Сытиным, Ф. Ф. Павленковым и братьями Сабашниковыми. В „Донской речи“ выходили лучшие беллетристические произведения русских писателей. Издательство опубликовало несколько десятков оригинальных работ по истории России. Особая активность издательства Парамонова приходится на годы Первой русской революции (1905–1907), а в своей деятельности книгоиздатель сочетал просветительские и пропагандистские цели. Созыв Государственной думы, гражданские свободы, провозглашение царским правительством Манифеста 17 октября 1905 года — первые либеральные шаги в сторону конституционного строя и правового порядка. Как издатель Н. Е. Парамонов понимал, что необходимо разъяснить людям суть происходящих изменений, научить их грамотно пользоваться своими новыми правами. Именно этим объясняется тот факт, что около 20% изданий „Донской речи“ имели социально-политическую направленность».
Поражает и то, насколько были популярны книги издательства Парамонова во всей Российской империи. Их читали даже в самых отдаленных уголках страны.
В частности, в работе «Запрещенные цензурой» («Донской временник») М. Н. Тарасова пишет:
«Архивные документы Ростовского областного жандармского управления знакомят нас с так называемыми „преступными изданиями“ „Донской речи“. Главным управлением по делам печати на многие издания „Донской речи“ был наложен арест, они были изъяты из обращения. По приговору судебных палат издания конфисковались и уничтожались. Склады, магазины, типографии подвергались разгрому, опечатывались до особого распоряжения. В подтверждение вышесказанного приводим некоторые архивные материалы.
11 августа 1906 года в местечке Ардаган Карской области [18] была задержана ценная посылка на 10 руб. от склада при книгоиздательстве «Донская речь». «…Усмотрев, что адресованная на имя Дитмарова посылка содержит книги, высланные издательством „Донская Речь“ Н. Парамонова в г. Ростове н/Д, принимая во внимание, что многие книги означенного издательства запрещены цензурою и по распоряжению Главного управления по делам печати подлежат конфискации, я счёл необходимым проверить, не заключаются ли в присланной посылке таковые издания…» — из протокола допроса полицейского пристава Г. И. Джанагова [19, л. 1]. При вскрытии посылки в ней оказались 104 книги, изданные «Донской речью», они были конфискованы приставом и переправлены с другими материалами начальнику Донского областного жандармского управления: «Так как в числе посланных брошюр имеется несколько изданий явно преступных, подлежащих изъятию по распоряжению Главного Управления по делам печати и приговоров судебных палат, настоящая переписка с поименованными приложениями препровождается Вашему Высокоблагородию и по получению данных для возбуждения дознания в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд.» [19, л. 1]».
Вы знаете, где находится местечке Ардаган? Правильно, в Карской области. А где сейчас находится Карская область бывшей Российской империи? В современной Турции. Россия потеряла эти территории. Но когда-то обширные территории Закавказского региона, в том числе и Западной Армении, входили в состав Российской империи. И там, в самых, казалось бы, отдаленных регионах страны, читали книги «Донской речи»!
Николай Елпидифорович Парамонов не принял советскую власть, отношения с большевиками, мягко скажем, у него не сложились. Остаток своих лет он провёл на чужбине.
Как написано в его биографии, семья Парамоновых в 1920 году эмигрировала на собственном пароходе «Принцип» в Турцию, а позже обосновалась в Германии. Здесь Николай Парамонов занимался строительством и биржевыми операциями. Поддерживал отношения с русской эмиграцией.
Важно отметить, на мой взгляд, что Парамонов не стал сотрудничать с пришедшими к власти в Германии. Нацистами. Вместе с супругой он перебрался в Чехословакию. После окончания войны проживал в Баварии. Вновь пытался заниматься издательской деятельностью.
Говорят, что на склоне лет Парамонов с горечью признал, что его занятия в молодости революционной деятельностью было ошибкой.
Не знаю, так это или нет. Но то, что Николай Елпидифорович был великим просветителем своего времени –несомненно.
У нас на Дону о нем и его семье осталась светлая память. Напомню, что памятником архитектуры является особняк Парамонова в Ростове. Ныне в нём располагается библиотека Южного федерального университета. А еще средняя общеобразовательная школа № 30 города Шахты носит имя Николая Елпидифоровича Парамонова.
Гражданская война была великой трагедией в истории нашего государства. Она должна прекратиться. Прежде всего, в наших сердцах. Убежден в этом.
Безусловно, семья Парамоновых внесла огромный вклад в развитие экономики и культуры Дона. И мы об этом должны помнить всегда!