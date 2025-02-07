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Posted 7 февраля, 09:11

Published 7 февраля, 09:11

Modified 7 февраля, 09:13

Updated 7 февраля, 09:13

Типография начала XX века

«Донская речь»: в дореволюционном Ростове уничтожали книги скандального издательства

7 февраля 2025, 09:11
Фото: Тарский историко-краеведческий музей. goskatalog.ru. Типография начала XX века

Краевед рассказал, как в дореволюционном Ростове уничтожали книги

В начале двадцатого века в нашем городе существовало известное на всю страну издательство «Донская речь», которую организовал Николай Парамонов.

Он происходил из богатой купеческой семьи. Был владельцем нескольких крупных угольных шахт, одна из которых — «Елпидифор» (построена в 1910 году и названа в честь отца), глубиною в 500 метров, считалась одной из лучшей в России по показателям безопасности труда. Николай Парамонов прославился тем, что думал о благополучии своих рабочих и поддерживал либеральные и революционные движения в Российской империи.

Кстати, в советское время шахта Парамонова «Елпидифор» была названа «Имени Артёма».

Против ростовского предпринимателя Николая Парамонова полиция за его политическую и издательскую деятельность возбуждала уголовные дела. В итоге он был все же предан суду. Более того, даже приговорен к заключению. Но вскоре попал под амнистию 1913 года. Тогда в Российский империи широко отмечали 300-летие Дома Романовых. А еще к семье Парамоновых в Ростове, да и в Российской империи, все-таки относились с большим уважением.

Что же за издательство создал Парамонов в Ростове? Оно было создано в январе 1903 года. «Донская речь» отличалась тем, что выпускало хорошие, дешёвые и общедоступные книги. Именно за это читатели очень любили и высоко ценили издательство Парамонова.

В работе «Запрещенные цензурой» («Донской временник») М. Н. Тарасова пишет: «Добротное полиграфическое исполнение обеспечивало многотысячным тиражам изданий „Донской речи“ успех на рынке книжной продукции в России. Довольно быстро парамоновское предприятие вышло на первое место среди провинциальных издательств, а имя Н. Е. Парамонова стояло в одном ряду с И. Д. Сытиным, Ф. Ф. Павленковым и братьями Сабашниковыми. В „Донской речи“ выходили лучшие беллетристические произведения русских писателей. Издательство опубликовало несколько десятков оригинальных работ по истории России. Особая активность издательства Парамонова приходится на годы Первой русской революции (1905–1907), а в своей деятельности книгоиздатель сочетал просветительские и пропагандистские цели. Созыв Государственной думы, гражданские свободы, провозглашение царским правительством Манифеста 17 октября 1905 года — первые либеральные шаги в сторону конституционного строя и правового порядка. Как издатель Н. Е. Парамонов понимал, что необходимо разъяснить людям суть происходящих изменений, научить их грамотно пользоваться своими новыми правами. Именно этим объясняется тот факт, что около 20% изданий „Донской речи“ имели социально-политическую направленность».

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Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова»
Издания «Издательства „Донская Речь“ Н. Е. Парамонова». Фото: donvrem.dspl.ru

Поражает и то, насколько были популярны книги издательства Парамонова во всей Российской империи. Их читали даже в самых отдаленных уголках страны.

В частности, в работе «Запрещенные цензурой» («Донской временник») М. Н. Тарасова пишет:

«Архивные документы Ростовского областного жандармского управления знакомят нас с так называемыми „преступными изданиями“ „Донской речи“. Главным управлением по делам печати на многие издания „Донской речи“ был наложен арест, они были изъяты из обращения. По приговору судебных палат издания конфисковались и уничтожались. Склады, магазины, типографии подвергались разгрому, опечатывались до особого распоряжения. В подтверждение вышесказанного приводим некоторые архивные материалы.

11 августа 1906 года в местечке Ардаган Карской области [18] была задержана ценная посылка на 10 руб. от склада при книгоиздательстве «Донская речь». «…Усмотрев, что адресованная на имя Дитмарова посылка содержит книги, высланные издательством „Донская Речь“ Н. Парамонова в г. Ростове н/Д, принимая во внимание, что многие книги означенного издательства запрещены цензурою и по распоряжению Главного управления по делам печати подлежат конфискации, я счёл необходимым проверить, не заключаются ли в присланной посылке таковые издания…» — из протокола допроса полицейского пристава Г. И. Джанагова [19, л. 1]. При вскрытии посылки в ней оказались 104 книги, изданные «Донской речью», они были конфискованы приставом и переправлены с другими материалами начальнику Донского областного жандармского управления: «Так как в числе посланных брошюр имеется несколько изданий явно преступных, подлежащих изъятию по распоряжению Главного Управления по делам печати и приговоров судебных палат, настоящая переписка с поименованными приложениями препровождается Вашему Высокоблагородию и по получению данных для возбуждения дознания в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд.» [19, л. 1]».

Вы знаете, где находится местечке Ардаган? Правильно, в Карской области. А где сейчас находится Карская область бывшей Российской империи? В современной Турции. Россия потеряла эти территории. Но когда-то обширные территории Закавказского региона, в том числе и Западной Армении, входили в состав Российской империи. И там, в самых, казалось бы, отдаленных регионах страны, читали книги «Донской речи»!

Вид Ардахана 1909 год, Турция, Восточная Анатолия
Вид Ардахана 1909 год, Турция, Восточная Анатолия. Фото: Д. Ермаков

Николай Елпидифорович Парамонов не принял советскую власть, отношения с большевиками, мягко скажем, у него не сложились. Остаток своих лет он провёл на чужбине.

Как написано в его биографии, семья Парамоновых в 1920 году эмигрировала на собственном пароходе «Принцип» в Турцию, а позже обосновалась в Германии. Здесь Николай Парамонов занимался строительством и биржевыми операциями. Поддерживал отношения с русской эмиграцией.

Важно отметить, на мой взгляд, что Парамонов не стал сотрудничать с пришедшими к власти в Германии. Нацистами. Вместе с супругой он перебрался в Чехословакию. После окончания войны проживал в Баварии. Вновь пытался заниматься издательской деятельностью.

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Говорят, что на склоне лет Парамонов с горечью признал, что его занятия в молодости революционной деятельностью было ошибкой.

Не знаю, так это или нет. Но то, что Николай Елпидифорович был великим просветителем своего времени –несомненно.

У нас на Дону о нем и его семье осталась светлая память. Напомню, что памятником архитектуры является особняк Парамонова в Ростове. Ныне в нём располагается библиотека Южного федерального университета. А еще средняя общеобразовательная школа № 30 города Шахты носит имя Николая Елпидифоровича Парамонова.

СОШ № 30 города Шахты
СОШ № 30 города Шахты. Фото: Яндекс. Карты

Гражданская война была великой трагедией в истории нашего государства. Она должна прекратиться. Прежде всего, в наших сердцах. Убежден в этом.

Безусловно, семья Парамоновых внесла огромный вклад в развитие экономики и культуры Дона. И мы об этом должны помнить всегда!

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#Общество#Культура#Ростов-на-Дону#История Ростова#История#Нахичевань#Краевед Георгий Багдыков
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