«Газпром» Ростова-на-Дону взыскал с абонентов 1,1 млрд рублей долгов

Posted 7 февраля, 12:38
Published 7 февраля, 12:38
Modified 7 февраля, 12:40
Updated 7 февраля, 12:40
В 2024 году организация подала в суд 572 исковых заявления на юрлица на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также примерно 15,8 тысячи исков на физлица на сумму 351,1 миллиона рублей.
За указанный период суд удовлетворил большинство исков: 588 (на 1,1 миллиарда рублей) и около 15 тысяч (на 351,1 миллиона рублей). В общей сложности «Газпром межрегонгаз Ростов-на-Дону» смог отсудить к донских должников чуть более 1,1 миллиарда рублей.
Добавим, что перед тем как обратиться в суд, компания неоднократно информирует абонентов о наличии долга и направляет уведомления об отключении газоснабжения в случае неуплаты.
Ранее стало известно, что с жителей Ростовской области долги за ЖКУ могут начать взыскивать онлайн.