«Газпром» Ростова-на-Дону взыскал с абонентов 1,1 млрд рублей долгов

За указанный период суд удовлетворил большинство исков: 588 (на 1,1 миллиарда рублей) и около 15 тысяч (на 351,1 миллиона рублей). В общей сложности «Газпром межрегонгаз Ростов-на-Дону» смог отсудить к донских должников чуть более 1,1 миллиарда рублей.