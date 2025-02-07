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Posted 7 февраля, 12:38

Published 7 февраля, 12:38

Modified 7 февраля, 12:40

Updated 7 февраля, 12:40

Газовая плита

«Газпром» Ростова-на-Дону взыскал с абонентов 1,1 млрд рублей долгов

7 февраля 2025, 12:38
Фото: 1MI. Газовая плита
С января по декабрь 2024 года «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» смог отсудить у юридических и физических лиц около 1,1 миллиарда рублей задолженностей. Информация размещена на сайте компании.

В 2024 году организация подала в суд 572 исковых заявления на юрлица на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также примерно 15,8 тысячи исков на физлица на сумму 351,1 миллиона рублей.

За указанный период суд удовлетворил большинство исков: 588 (на 1,1 миллиарда рублей) и около 15 тысяч (на 351,1 миллиона рублей). В общей сложности «Газпром межрегонгаз Ростов-на-Дону» смог отсудить к донских должников чуть более 1,1 миллиарда рублей.

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Добавим, что перед тем как обратиться в суд, компания неоднократно информирует абонентов о наличии долга и направляет уведомления об отключении газоснабжения в случае неуплаты.

Ранее стало известно, что с жителей Ростовской области долги за ЖКУ могут начать взыскивать онлайн.

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