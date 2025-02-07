Готовившие теракт диверсантки рассказали о тайнике спецслужб Украины в Ростове

Posted 7 февраля, 08:30
Published 7 февраля, 08:30
Modified 7 февраля, 08:32
Updated 7 февраля, 08:32
В донской столице задержали двух девушек, которые собирались взорвать машину одного из крупных военных чиновников. По их словам, такое задание поступило от кураторов.
Чтобы выполнить его, диверсантки заказали нужные компоненты на маркетплейсах, некоторые купили в торговых точках в городе, а некоторые им передали через тайники в Ростове. Их подготавливали кураторы — не исключено, что они действовали так же через других завербованных лиц.
Как сообщала RostovGazeta, девушкам платили за выполненные задания криптовалютой и обещали вывезти в Европу после того, как они взорвут автомобиль.