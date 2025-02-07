Готовившие теракт диверсантки рассказали о тайнике спецслужб Украины в Ростове

Чтобы выполнить его, диверсантки заказали нужные компоненты на маркетплейсах, некоторые купили в торговых точках в городе, а некоторые им передали через тайники в Ростове. Их подготавливали кураторы — не исключено, что они действовали так же через других завербованных лиц.