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Posted 7 февраля, 08:30

Published 7 февраля, 08:30

Modified 7 февраля, 08:32

Updated 7 февраля, 08:32

Обнаруженные ФСБ вещи

Готовившие теракт диверсантки рассказали о тайнике спецслужб Украины в Ростове

7 февраля 2025, 08:30
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Обнаруженные ФСБ вещи
Диверсантки, готовившие теракт в Ростове-на-Дону, рассказали о тайнике украинских спецслужб. Об этом девушки сообщили в ходе допроса, кадры которого опубликовали в СМИ 7 февраля.

В донской столице задержали двух девушек, которые собирались взорвать машину одного из крупных военных чиновников. По их словам, такое задание поступило от кураторов.

Задержанных в Ростове девушек обещали вывезти в Европу после теракта
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Видео: ЦОС ФСБ/ТАСС. Обнаруженные ФСБ вещи

Чтобы выполнить его, диверсантки заказали нужные компоненты на маркетплейсах, некоторые купили в торговых точках в городе, а некоторые им передали через тайники в Ростове. Их подготавливали кураторы — не исключено, что они действовали так же через других завербованных лиц.

Как сообщала RostovGazeta, девушкам платили за выполненные задания криптовалютой и обещали вывезти в Европу после того, как они взорвут автомобиль.

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