Итоги пятницы: в Ростове готовили теракт и обыскали МРЭО

25 января участник СВО выложил видео в соцсети, в котором рассказал, что в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС потребовали с него 25 тысяч рублей. Дело в том, что боец приехал в донскую столицу в командировку. Он двигался на непоставленной на учет машине, когда его остановили два сотрудника ГАИ. Узнав, что у водителя нет учетной записи, они попросили за молчание и не привлечение к ответственности 25 тысяч рублей. Деньги пришлось отдать.