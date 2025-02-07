Итоги пятницы: в Ростове готовили теракт и обыскали МРЭО

Posted 7 февраля, 16:40
Published 7 февраля, 16:40
Modified 7 февраля, 16:43
Updated 7 февраля, 16:43
25 января участник СВО выложил видео в соцсети, в котором рассказал, что в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС потребовали с него 25 тысяч рублей. Дело в том, что боец приехал в донскую столицу в командировку. Он двигался на непоставленной на учет машине, когда его остановили два сотрудника ГАИ. Узнав, что у водителя нет учетной записи, они попросили за молчание и не привлечение к ответственности 25 тысяч рублей. Деньги пришлось отдать.
Однако сотрудники Главка МВД России установили, что участник спецоперации проезжал не один патрульный пункт, а два, на которых в общей сложности работали четыре инспектора. И в обоих случаях с него требовали денежные вознаграждения.
Отметим, что в данный момент все четверо сотрудников уволены из органов внутренних дел.
В СМИ появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону силовики ворвались с обысками в МРЭО, расположенный на улице Доватора, 154. Сотрудники ФСБ устремились на третий этаж здания, где работает отдел по выдаче и замене водительских прав, а также принимают экзамены.
Всех посетителей заставили покинуть учреждение, а у сотрудников и начальства забрали телефоны. Спецслужбы приступили к поиску и изучению документов.
Очевидцы рассказали, что несмотря на обыск, в здании тихо и местами пусто. Из примечательного, в МРЭО почти нет молодых людей, которые обычно массово идут за правами.
Добавим, что официальных комментариев об инциденте не поступало. Причины обыска неизвестны.
Также стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали двух женщин, работавших на украинские спецслужбы. Агенты планировали теракт против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах топливно-энергетических комплексах (ТЭК).
Во время допроса одна из злоумышленниц рассказала, что в январе 2025 года получила задание — купить компоненты для самодельной взрывчатки для подрыва автомобиля. Все необходимые компоненты она приобретала в торговых точках и маркетплейсах или брала в тайниках.
Другая же была завербована еще в 2023 году сотрудником СБУ в телеграме. В Ростов-на-Дону девушка приехала для сбора разведданных (фото и видео) на высших должностных лиц Минобороны, чиновников и их семей. Все полученные данные передавались украинским спецслужбам.
За выполнение задач девушки получали денежное вознаграждение в виде криптовалюты. Кроме того, после совершения подрыва автомобиля девушек обещали вывезти на территорию Европы.
Добавим, что всего в России задержали четыре агента спецслужб Украины. Их вычислили в Ростове, Севастополе и Воронеже. Всем им теперь грозит до 30 лет тюрьмы.