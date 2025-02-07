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Posted 7 февраля, 16:40

Published 7 февраля, 16:40

Modified 7 февраля, 16:43

Updated 7 февраля, 16:43

Итоги пятницы: в Ростове готовили теракт против Минобороны и обыскали МРЭО

Итоги пятницы: в Ростове готовили теракт и обыскали МРЭО

7 февраля 2025, 16:40
Фото: Изображение Midjourney. Итоги пятницы: в Ростове готовили теракт против Минобороны и обыскали МРЭО
Из МВД уволили еще двух инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове, также в донской столице силовики нагрянули с обысками в МРЭО, а сотрудники ФСБ задержали двух женщин, готовивших теракт против офицеров Минобороны.

Инспекторы-вымогатели

25 января участник СВО выложил видео в соцсети, в котором рассказал, что в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС потребовали с него 25 тысяч рублей. Дело в том, что боец приехал в донскую столицу в командировку. Он двигался на непоставленной на учет машине, когда его остановили два сотрудника ГАИ. Узнав, что у водителя нет учетной записи, они попросили за молчание и не привлечение к ответственности 25 тысяч рублей. Деньги пришлось отдать.

Однако сотрудники Главка МВД России установили, что участник спецоперации проезжал не один патрульный пункт, а два, на которых в общей сложности работали четыре инспектора. И в обоих случаях с него требовали денежные вознаграждения.

Отметим, что в данный момент все четверо сотрудников уволены из органов внутренних дел.

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Обыски в МРЭО

В СМИ появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону силовики ворвались с обысками в МРЭО, расположенный на улице Доватора, 154. Сотрудники ФСБ устремились на третий этаж здания, где работает отдел по выдаче и замене водительских прав, а также принимают экзамены.

Всех посетителей заставили покинуть учреждение, а у сотрудников и начальства забрали телефоны. Спецслужбы приступили к поиску и изучению документов.

Очевидцы рассказали, что несмотря на обыск, в здании тихо и местами пусто. Из примечательного, в МРЭО почти нет молодых людей, которые обычно массово идут за правами.

Добавим, что официальных комментариев об инциденте не поступало. Причины обыска неизвестны.

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Задержание диверсанток

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали двух женщин, работавших на украинские спецслужбы. Агенты планировали теракт против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах топливно-энергетических комплексах (ТЭК).

Во время допроса одна из злоумышленниц рассказала, что в январе 2025 года получила задание — купить компоненты для самодельной взрывчатки для подрыва автомобиля. Все необходимые компоненты она приобретала в торговых точках и маркетплейсах или брала в тайниках.

Другая же была завербована еще в 2023 году сотрудником СБУ в телеграме. В Ростов-на-Дону девушка приехала для сбора разведданных (фото и видео) на высших должностных лиц Минобороны, чиновников и их семей. Все полученные данные передавались украинским спецслужбам.

За выполнение задач девушки получали денежное вознаграждение в виде криптовалюты. Кроме того, после совершения подрыва автомобиля девушек обещали вывезти на территорию Европы.

Добавим, что всего в России задержали четыре агента спецслужб Украины. Их вычислили в Ростове, Севастополе и Воронеже. Всем им теперь грозит до 30 лет тюрьмы.

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