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Posted 7 февраля, 12:13

Published 7 февраля, 12:13

Modified 7 февраля, 12:15

Updated 7 февраля, 12:15

Автомобили ДПС

Из МВД уволили еще двух инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове

7 февраля 2025, 12:13
Фото: 1MI. Автомобили ДПС
В ходе проверки сотрудники донского Главка МВД России выяснили, что инспекторов ДПС, которые вымогали у бойца военной спецоперации 25 тысяч рублей, было не двое, а четверо, сообщает телеграм-канал «Донская полиция».

Напомним, что инцидент произошел 25 января. Участник СВО приехал в командировку в Ростов-на-Дону. Во время движения его остановили два инспектора дорожно-патрульной службы. В ходе общения водитель рассказал, что не успел поставить автомобиль на учет. Сотрудники ГАИ потребовали 25 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Мужчине пришлось заплатить.

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Расследование показало, что после первого дежурного поста, водитель почти сразу наткнулся на второй, расположенный на Буденновском проспекте. Сценарий снова повторился: два сотрудника ГАИ, остановка, отсутствие учета, вымогательство вознаграждения.

Добавим, что в настоящее время все четверо сотрудников уволена из органов внутренних дел.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону возбудили дело против инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО.

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