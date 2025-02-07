Из МВД уволили еще двух инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове

Напомним, что инцидент произошел 25 января. Участник СВО приехал в командировку в Ростов-на-Дону. Во время движения его остановили два инспектора дорожно-патрульной службы. В ходе общения водитель рассказал, что не успел поставить автомобиль на учет. Сотрудники ГАИ потребовали 25 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Мужчине пришлось заплатить.