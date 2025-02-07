Из МВД уволили еще двух инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове

Posted 7 февраля, 12:13
Published 7 февраля, 12:13
Modified 7 февраля, 12:15
Updated 7 февраля, 12:15
Напомним, что инцидент произошел 25 января. Участник СВО приехал в командировку в Ростов-на-Дону. Во время движения его остановили два инспектора дорожно-патрульной службы. В ходе общения водитель рассказал, что не успел поставить автомобиль на учет. Сотрудники ГАИ потребовали 25 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Мужчине пришлось заплатить.
Расследование показало, что после первого дежурного поста, водитель почти сразу наткнулся на второй, расположенный на Буденновском проспекте. Сценарий снова повторился: два сотрудника ГАИ, остановка, отсутствие учета, вымогательство вознаграждения.
Добавим, что в настоящее время все четверо сотрудников уволена из органов внутренних дел.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону возбудили дело против инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО.