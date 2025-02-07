Кабину оторвало у фуры в ДТП под Таганрогом: видео

Posted 7 февраля, 09:57
Published 7 февраля, 09:57
Modified 7 февраля, 09:59
Updated 7 февраля, 09:59
Сообщается, что от удара фура и легковушка отлетели на обочину. В результате машины получили сильные механические повреждения. У легковушки расплющило бампер, разлетелись на осколки стекла. На фото очевидцев также видно, что возле машины стоят два колеса.
Больше всего в аварии пострадал грузовик — у него оторвало кабину. Причина инцидента пока неизвестна. Официальных данных от оперативных служб не поступало, однако, по информации из соцсетей, никто не пострадал.