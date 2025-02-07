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Posted 7 февраля, 09:57

Published 7 февраля, 09:57

Modified 7 февраля, 09:59

Updated 7 февраля, 09:59

Последствия ДТП

Кабину оторвало у фуры в ДТП под Таганрогом: видео

7 февраля 2025, 09:57
Фото: ТГ «Новости Ростова Онлайн». Последствия ДТП

Кабину оторвало у фуры в ДТП под Таганрогом

Страшная авария с участием большегруза и легковушки произошла утром 7 февраля возле таганрогской птицефабрики в Ростовской области. Об этом рассказал телеграм-канал «Новости Ростова онлайн».

Сообщается, что от удара фура и легковушка отлетели на обочину. В результате машины получили сильные механические повреждения. У легковушки расплющило бампер, разлетелись на осколки стекла. На фото очевидцев также видно, что возле машины стоят два колеса.

Больше всего в аварии пострадал грузовик — у него оторвало кабину. Причина инцидента пока неизвестна. Официальных данных от оперативных служб не поступало, однако, по информации из соцсетей, никто не пострадал.

Фото: https://t.me/rostov_news_online/17335
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