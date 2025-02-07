Как жителям Ростова-на-Дону увеличить пенсию в 2025 году

Posted 7 февраля, 16:43
Published 7 февраля, 16:43
Modified 7 февраля, 16:45
Updated 7 февраля, 16:45
Пенсии с 1 февраля 2025 года пожилым ростовчанам были проиндексированы. После этого выплаты выросли на 9,5%. Прибавку рассчитали на основании инфляции, которая была зафиксирована по итогам 2024 года. Февральская индексация стала второй по счету за год — первый раз пенсии выросли в январе, на 7,3%. Пенсии в Ростовской области в 2025 году получают как минимум миллион человек.
Ярослав Нилов, председатель комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с ТАСС рассказал, что власти рассматривают возможность ежегодной индексации пенсии в январе и в феврале.
«В 2026 году точно сохранит действие принятая схема индексаций страховых пенсий — в феврале и в апреле. Однако мы с коллегами убеждены, что нужно переходить к практике, начатой в этом году, то есть, индексировать пенсии и в самом начале года, и затем уже в феврале. Такой проект закона уже разработан», — отметил эксперт.
Согласно материалам Росстата, в прошлом году в ноябре размер фактически начисленной пенсии составил чуть более 21 тысячи рублей. Далеко не все жители региона считают такой размер оптимальным. Так, согласно результатам исследования, которое провели специалисты Страхового Дома ВСК, пенсионеры хотели бы получать выплаты в размере 110 тысяч рублей.
Анатолий Никитин, руководитель Союза пенсионеров Московской области, в беседе с изданием «Газета.Ru» попробовал подсчитать, сколько пенсионных баллов россиянину потребуется накопить для того, чтобы получать эту «пенсию мечты».
«Трудовой стаж для получения такой пенсии должен быть порядка 63 лет, при этом зарплата должна составлять 230 тысяч рублей. Требуемое количество баллов — 639. Одним словом, сценарий маловероятный, особенно с учетом того, что сейчас год трудовой стажа дает всего десять баллов, и это предел, даже если сотрудник получает эти самые 230 тысяч рублей официально», — отметил эксперт.
Поскольку сценарий действительно выглядит довольно фантастическим, пенсионерам не остается ничего другого, как искать другие способы повысить свою пенсию. И в 2025 году многие пожилые ростовчане находятся в поисках самостоятельного увеличения выплат.
Большая часть ростовчан пожилого возраста получает так называемую пенсию по старости — то есть, страховую. Чтобы приобрести право на такие выплаты, нужно:
Чтобы рассчитать размер страховой пенсии в 2025 году в Ростове-на-Дону, можно воспользоваться простой формулой: индивидуальный пенсионный коэффициент умножается на сумму фиксированной выплаты и цены одного коэффициента.
Пример: житель Ростова-на-Дону собирается выходить на пенсию. За весь период своей работы он суммарно накопил 45 баллов. С учетом того, что фиксированная выплата в 2025 году составляет 8,7 тысяч рублей, а стоимость одного балла — 142 рубля, ростовчанин сможет получать страховую пенсию в размере 15,2 тысячи рублей.
Чтобы узнать, какой будет пенсия, можно зайти на портал «Госуслуги» в личный кабинет и перейти в соответствующий раздел, где потребуется заказать выписку. В ней будет отображена точная сумма.
Многие ростовчане, примерно представляя, какой будет их пенсия, начинают беспокоиться о ее размере заранее. Другие сталкиваются с необходимостью увеличить пенсию уже после того, как достигли соответствующего возраста и начали получать выплаты.
Способы повысить пенсию до выхода на заслуженный отдых
Что уже сейчас, в 2025 году, может сделать житель Ростовской области для того, чтобы в перспективе получать повышенную пенсию? Есть несколько способов:
Официально устроиться на работу, где начисляется большее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Однако за год их в любом случае нельзя будет получить в количестве, превышающим десять. Ростовчанин, обеспокоенный размером своей будущей пенсии, может найти высокооплачиваемую работу обязательно с официальной зарплатой. Это поможет ему накопить баллы в нужном количестве.
Сменить профессию. Если специальности, за работу по которым государство начисляет гражданам коэффициенты в повышенном количестве.
Трудоустроиться на предприятие, где платят корпоративную пенсию. Стоит отметить, что право на такую выплату у сотрудников возникает лишь после того, как они отработали на предприятии в течение конкретного срока. И в целом таких компаний на рынке очень немного.
Сменить место жительства. Мера, которая некоторым жителям Ростовской области может показаться экстремальной — смена места жительства. Переехать нужно на Крайний Север либо в те районы, которые к нему приравнены. Все дело в том, что стаж работы в таких регионах обеспечивает повышенный коэффициент к установленной выплате. Так, она может увеличиться на 2%. За так называемый северный стаж полагается повышенная фиксированная выплата — она больше стандартной почти на 50%, однако право на нее возникает лишь при наличии 15-летнего стажа работы. Важно отметить, что и после выхода на пенсию придется жить на Севере, чтобы сохранять все надбавки.
Купить пенсионные баллы. Кроме того, можно приобрести дополнительные пенсионные коэффициенты, если их не хватает. Для этого потребуется подписать с Соцфондом специальный договор — о добровольном пенсионном страховании. Таким образом, за год ростовчанин сможет приобрести чуть более 7 ИПК и получить дополнительный трудовой стаж, равный году. Этим способом можно воспользоваться исключительно до выхода на пенсию, поскольку пенсионеры по закону на имеют права докупать коэффициенты.
Заключить соглашение с НПФ. Еще один способ увеличить пенсию заранее — подписать соглашение с НПФ, негосударственным пенсионным фондом, после чего в него потребуется делать регулярные отчисления.
Пример: жительнице Ростова-на-Дону исполнилось 30 лет, и она заключила договор с НПФ. Каждый месяц она делала отчисления в него в размере 5 тысячи рублей, стартовый взнос в ее случае составил 100 тысяч рублей. После того, как ростовчанке исполнится 55 лет, она сможет ежемесячно получать 37,1 тысячу рублей. Ее коллега по работе, которому исполнилось 35 лет, заключил договор с другим НПФ, и делает отчисления в него в размере 7 тысяч рублей ежемесячно. Когда ему исполнится 60 лет, он будет получать пенсию, равную примерно 45,6 тысячи рублей.
Как еще можно получать повышенную пенсию в Ростове-на-Дону в 2025 году?
Получить госнаграду или олимпийскую медаль. Соответствующая возможность есть у граждан некоторых категорий, например, у обладателей государственных наград (высших), у выдающихся спортсменов, которые имеют статус чемпионов Олимпиады и других статусных соревнований. Для них прибавка положена только в том случае, если они официально не работают. Размер прибавки рассчитывается на основе социальной пенсии, которую получает гражданин. Она может быть увеличена и на 250%, и даже на 415%.
Направить маткапитал на накопительную пенсию. Многие жительницы Ростовской области задумываются над возможностью использовать для увеличения своих будущих пенсий за счет материнского капитала. В их числе — Анастасия из Волгодонска. В 2024 году она получила сертификат на маткапитал и сейчас рассматривает возможность перевести часть его средств в свою пенсию.
«Тратить маткапитал нам особо некуда, по крайней мере, сейчас. Думаю, использую его для своей пенсии. Накопительные выплаты получаются очень небольшими, так что такая прибавка мне точно пригодится. Наверное, выберу вывод средств в накопительную пенсию», — рассуждает она.
Конечно, возможность увеличить пенсию остается и после того, как ростовчанин ушел на заслуженный отдых. Самый популярный и распространенный способ — это работать.
Как следует из отчета Росстата, такой вариант в 2024 году выбрали для себя более 19% всех пенсионеров России. Несмотря на то, что они уже фактически находятся на пенсии, такие граждане продолжают работать, причем, официально.
А в 2025 году такой вариант наконец-то стал еще и экономически выгодным, ведь до недавнего времени пенсии работающим пенсионерам не индексировались, а теперь они снова регулярно повышаются. Так, уже в начале этого года индексация составила 7,3%.
Вадим Тихонов, аналитик, в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что январская индексация пенсий в 2025 году вряд ли каким-либо положительным образом отразиться на благосостоянии пожилых россиян.
«В 2024 году фактическая инфляция составила 9,7%. Индексация пенсий при этом — 7,3%. Что касается расчета инфляции на текущий год, то в нее входит множество товаров повседневного спроса, в том числе, тех, которые особенно важны для пенсионеров — лекарства, продукты, услуги ЖКХ. Все это в 2025 году будет только дорожать. И таких товарных позиций более ста, поэтому индексация вряд ли как-то повлияет на ситуацию», — подчеркивает эксперт.
Некоторые пенсионеры в Ростовской области не выходят на официальную работу, однако пытаются заниматься предпринимательской деятельностью. У многих это даже получается.
«У меня свой участок и небольшое хозяйство, когда вышел на пенсию, с головой в него погрузился. Сосед подсказал, что излишки урожая можно попробовать продавать. Я подумал, что это было бы неплохой прибавкой к пенсии, и, собственно, до сих пор этим занимаюсь. Скажу так, что для меня это полноценная работа, но и заработок соответствующий — меня устраивает. Даже на пенсии не бедствую», — утверждает пенсионер Николай Александрович, житель Шахтинского района.
Анна Дмитриевна из Батайска при помощи младших родственников осваивает электронную торговлю — она вяжет одежду и аксессуары, продает их на популярных маркетплейсах.
«Можно сказать, что работаю в удовольствие — всегда любила вязать, вся семья ходила в моих свитерах, кофтах и шапках. Теперь вот вяжу на заказ. Сначала не верила, что кому-то это будет нужно, но люди интересуются, заказывают. С продажей помогают внуки-студенты, я пока не очень разбираюсь в маркетплейсах и в соцсетях, в рекламе», — делится она.
Те пожилые ростовчане, которые успели скопить разные суммы денег, могут получать прибавку к своей пенсии за счет процентов с банковских вкладов. Тут работает одно-единственное правило: чем солиднее сумма сбережений, тем, соответственно, выше будет и доход от процентов.
«Поделили с родственниками общее наследство, мне досталась сумма примерно в миллион. По совету сына положил в банк под проценты, сейчас хорошие условия. Уже начал подсчитывать — в месяц по процентам выходит около 16 тысяч. Кому как, а мне, пенсионеру, это прекрасное подспорье», — рассказал нашему изданию Александр из Ростова-на-Дону.
Некоторые пенсионеры заводят специальные карты для получения пенсии. Многие российские банки предлагают открывать такие счета на особенно выгодных для пожилых людей условиях. К примеру, на остаток по счету может начисляться доход за счет процентов, а при покупке тех или иных товаров можно получать кэшбек. Такую возможность как минимум стоит изучить.
Для некоторых ростовчан предпочтителен такой способ увеличения пенсии, как более поздний выход на заслуженный отдых. К примеру, на него можно уйти не сразу, как только придет время, а спустя пять лет. В этом случае размер фиксированной выплаты может увеличиться на 36%, а количество баллов вырастет сразу на 45%. Ну, а если ростовчанин выйдет на пенсию спустя десять лет после того, как достигнет установленного возраста, то фиксированная выплата и вовсе может увеличиться на 50% и больше, равно как и общее количество баллов.