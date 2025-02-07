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Posted 7 февраля, 06:46

Published 7 февраля, 06:46

Modified 7 февраля, 06:48

Updated 7 февраля, 06:48

Компоненты ВУ

Компоненты для бомбы диверсантки из Ростова заказали на маркетплейсе

7 февраля 2025, 06:46
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Компоненты ВУ
Появилась информация, как две девушки собирали самодельную бомбу в Ростове-на-Дону. По словам самих диверсанток, часть предметов удалось заказать на маркетплейсе.

Двух девушек, готовивших теракт, задержали в донской столице 7 февраля. Они прибыли в город после подготовки украинскими спецслужбами. Их заданием было выяснить, где живут и куда перемещаются высокопоставленные сотрудники Минобороны России. Когда девушки установили автомобиль одного из чиновников, им дали задание купить компоненты для самодельной бомбы и подорвать транспорт.

Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать машину военного чиновника
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Видео: ЦОС ФСБ/ТАСС. Компоненты ВУ
— Компоненты для изготовления СВУ (прим. — самодельное взрывное устройство) приобретали на торговых точках Ростова, в маректплейсах, в интернете и поднимали в тайниках, подготовленных нашими кураторами, — говорит одна из диверсанток в видео, опубликованном РИА «Новости».

За выполненные задания кураторы расплачивались криптовалютой, а после подрыва машины обещали вывезти своих подопечных за границу.

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