Компоненты для бомбы диверсантки из Ростова заказали на маркетплейсе

Двух девушек, готовивших теракт, задержали в донской столице 7 февраля. Они прибыли в город после подготовки украинскими спецслужбами. Их заданием было выяснить, где живут и куда перемещаются высокопоставленные сотрудники Минобороны России. Когда девушки установили автомобиль одного из чиновников, им дали задание купить компоненты для самодельной бомбы и подорвать транспорт.