Компоненты для бомбы диверсантки из Ростова заказали на маркетплейсе

Posted 7 февраля, 06:46
Published 7 февраля, 06:46
Modified 7 февраля, 06:48
Updated 7 февраля, 06:48
Двух девушек, готовивших теракт, задержали в донской столице 7 февраля. Они прибыли в город после подготовки украинскими спецслужбами. Их заданием было выяснить, где живут и куда перемещаются высокопоставленные сотрудники Минобороны России. Когда девушки установили автомобиль одного из чиновников, им дали задание купить компоненты для самодельной бомбы и подорвать транспорт.
— Компоненты для изготовления СВУ (прим. — самодельное взрывное устройство) приобретали на торговых точках Ростова, в маректплейсах, в интернете и поднимали в тайниках, подготовленных нашими кураторами, — говорит одна из диверсанток в видео, опубликованном РИА «Новости».
За выполненные задания кураторы расплачивались криптовалютой, а после подрыва машины обещали вывезти своих подопечных за границу.