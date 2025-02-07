Конкурс на пост нового главы Ростова-на-Дону планируют провести 10 марта

Posted 7 февраля, 18:23
Published 7 февраля, 18:23
Modified 7 февраля, 18:25
Updated 7 февраля, 18:25
Согласно документу, 30-е заседание Гордумы седьмого созыва Ростова-на-Дону должно состояться 11 февраля. На нем и будет объявлено, что 10 марта пройдет конкурс на отбор кандидатуры на место главы города.
Указано, что прием документов на участие начнется 24 февраля и завершится уже 28 февраля. Также уточняется, что к участию в конкурсе допускаются граждане России, достигшие 18 лет и не имеющие ограничений пассивного избирательного права.
До этого появились слухи о том, что председатель Ростовской-на-Дону городской Думы и глава донской столицы Зинаида Неярохина планирует досрочно уйти в отставку.