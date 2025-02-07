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Posted 7 февраля, 18:23

Published 7 февраля, 18:23

Modified 7 февраля, 18:25

Updated 7 февраля, 18:25

Конкурс на пост нового главы Ростова-на-Дону планируют провести 10 марта

Конкурс на пост нового главы Ростова-на-Дону планируют провести 10 марта

7 февраля 2025, 18:23
Фото: rostovgazeta.ru. Конкурс на пост нового главы Ростова-на-Дону планируют провести 10 марта
На следующей неделе Ростовская-на-Дону городская Дума может объявить конкурс на должность главы донской столицы, который назначили на 10 марта. Соответствующее решение опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, 30-е заседание Гордумы седьмого созыва Ростова-на-Дону должно состояться 11 февраля. На нем и будет объявлено, что 10 марта пройдет конкурс на отбор кандидатуры на место главы города.

Указано, что прием документов на участие начнется 24 февраля и завершится уже 28 февраля. Также уточняется, что к участию в конкурсе допускаются граждане России, достигшие 18 лет и не имеющие ограничений пассивного избирательного права.

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До этого появились слухи о том, что председатель Ростовской-на-Дону городской Думы и глава донской столицы Зинаида Неярохина планирует досрочно уйти в отставку.

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