LADA Granta наехала на подростка в Батайске, выскочившего из-за машины

Posted 7 февраля, 16:46
Published 7 февраля, 16:46
Modified 7 февраля, 16:48
Updated 7 февраля, 16:48
Инцидент произошел в пятницу днем, 7 февраля, на улице Грузинской в Батайске. 39-летний водитель LADA Granta двигался без нарушений правил дорожного движения, когда в районе здания №272Ж на проезжую часть выбежал 13-летний школьник. Автомобилист не успел среагировать, так как пешеход вышел из-за припаркованной машины.
Мальчик попал под колеса авто и получил травмы. Скорая помощь госпитализировала его в медучреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого водитель иномарки BMW бросил двух человек под колеса фуры на трассе в Ростовской области.