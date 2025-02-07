LADA Granta наехала на подростка в Батайске, выскочившего из-за машины

Инцидент произошел в пятницу днем, 7 февраля, на улице Грузинской в Батайске. 39-летний водитель LADA Granta двигался без нарушений правил дорожного движения, когда в районе здания №272Ж на проезжую часть выбежал 13-летний школьник. Автомобилист не успел среагировать, так как пешеход вышел из-за припаркованной машины.