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Posted 7 февраля, 16:46

Published 7 февраля, 16:46

Modified 7 февраля, 16:48

Updated 7 февраля, 16:48

«Лада Гранта» наехала на 13-летнего подростка, перебегающего дорогу в Батайске

LADA Granta наехала на подростка в Батайске, выскочившего из-за машины

7 февраля 2025, 16:46
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. «Лада Гранта» наехала на 13-летнего подростка, перебегающего дорогу в Батайске
В Батайске водитель отечественного автомобиля сбил подростка, который внезапно выбежал из-за припаркованного транспортного средства, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу днем, 7 февраля, на улице Грузинской в Батайске. 39-летний водитель LADA Granta двигался без нарушений правил дорожного движения, когда в районе здания №272Ж на проезжую часть выбежал 13-летний школьник. Автомобилист не успел среагировать, так как пешеход вышел из-за припаркованной машины.

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Мальчик попал под колеса авто и получил травмы. Скорая помощь госпитализировала его в медучреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого водитель иномарки BMW бросил двух человек под колеса фуры на трассе в Ростовской области.

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