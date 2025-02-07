«Мама, мне страшно!»: Жителей Ростовской области перепугал сильный грохот 7 февраля

Posted 7 февраля, 11:25
Published 7 февраля, 11:25
Modified 7 февраля, 11:27
Updated 7 февраля, 11:27
Грохот прозвучал около 13.30 мск ближе к западной части региона. Его услышали на западной окраине Ростова, в Мясниковском районе и Таганроге.
— В Чалтыре хорошо было слышно, — пишут местные жители. — Сильно бабахнуло.
— В районе Кумженской рощи так громко было, что ребенок аж прибежал из другой комнаты: «Мама, мне страшно!» — поделилась еще одна подписчица telegram-канала «Это Ростов новости».
— В Новочеркасске сирена заработала, — добавил третий.
Ранее на Дону объявили авиационную опасность почти во всех районах. Оповещения в уведомление РСЧС получили люди, проживающие в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Усть-Донецком и других районах.
Официальной информации о причине грохота не поступало.