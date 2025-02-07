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Posted 7 февраля, 11:25

Published 7 февраля, 11:25

Modified 7 февраля, 11:27

Updated 7 февраля, 11:27

РЭБ

«Мама, мне страшно!»: Жителей Ростовской области перепугал сильный грохот 7 февраля

7 февраля 2025, 11:25
Фото: mil.ru. РЭБ

Жители Ростовской области сообщают о жутком грохоте 7 февраля

В Ростовской области часть населения переполошил громкий грохот, похожий на звук взрыва. Об этом местные жители рассказали в соцсетях 7 февраля.

Грохот прозвучал около 13.30 мск ближе к западной части региона. Его услышали на западной окраине Ростова, в Мясниковском районе и Таганроге.

— В Чалтыре хорошо было слышно, — пишут местные жители. — Сильно бабахнуло.
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— В районе Кумженской рощи так громко было, что ребенок аж прибежал из другой комнаты: «Мама, мне страшно!» — поделилась еще одна подписчица telegram-канала «Это Ростов новости».
— В Новочеркасске сирена заработала, — добавил третий.

Ранее на Дону объявили авиационную опасность почти во всех районах. Оповещения в уведомление РСЧС получили люди, проживающие в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Усть-Донецком и других районах.

Официальной информации о причине грохота не поступало.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Соцсети#Кумженская роща#Грохот#Каменский район#Усть-Донецкий район#Красносулинский район#Белокалитвинский район
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