На Дону увеличили господдержку рыбохозяйственного комплекса

Posted 7 февраля, 14:18
Published 7 февраля, 14:18
Modified 7 февраля, 14:20
Updated 7 февраля, 14:20
В мероприятии приняли участие руководители и представители донского Минсельхозпрда, законодательного собрания и предприятий рыбохозяйственного комплекса региона. Главной темой для обсуждения стали итоги промысла водных биоресурсов в южных регионах страны прошедшего 2024 года.
В настоящее время, на территории донского региона насчитывается порядка 400 предприятий, задействованных в сфере рыбохозяйственного комплекса. Сегодня производство товарной рыбы на Дону осуществляется по трем основным направлениям: прудовое, индустриальное и пастбищное рыбоводство.
По словам министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского, наш край, на протяжении ряда лет занимает лидирующую позицию по аквакультуре Южного Федерального округа.
— Ежегодно в нашем регионе выращивается более 28 тысяч тонн товарной рыбы, добывается порядка восьми тысяч тонн водных биоресурсов и перерабатывается порядка 23 тысяч тонн рыбной продукции. В целях развития предприятий рыбохозяйственного комплекса за последние пять лет из областного бюджета выделено 483 млн рублей. В 2025 году объем средств, направленных на господдержку предприятий аквакультуры и рыбопереработки, увеличен на 26% и составил 145,8 млн рублей, — пояснил Константин Рачаловский.
Добавим, что на встрече главы донского региона Юрия Слюсаря с коллективом министерства сельского хозяйства и продовольствия, которая проходила ранее, сообщалось, что в текущем, 2025 году, на реализацию госпрограмм сельского хозяйства выделено 10,6 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее.