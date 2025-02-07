На Дону увеличили господдержку рыбохозяйственного комплекса

— Ежегодно в нашем регионе выращивается более 28 тысяч тонн товарной рыбы, добывается порядка восьми тысяч тонн водных биоресурсов и перерабатывается порядка 23 тысяч тонн рыбной продукции. В целях развития предприятий рыбохозяйственного комплекса за последние пять лет из областного бюджета выделено 483 млн рублей. В 2025 году объем средств, направленных на господдержку предприятий аквакультуры и рыбопереработки, увеличен на 26% и составил 145,8 млн рублей, — пояснил Константин Рачаловский.