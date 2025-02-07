Общественник рассказал, почему перестал ходить магазины «Светофор» в Ростове

Posted 7 февраля, 14:20
Published 7 февраля, 14:20
Modified 7 февраля, 14:22
Updated 7 февраля, 14:22
Напомним, что Россельхознадзор выявил грубые нарушения при реализации молочных, мясных и рыбных продуктов в 60 магазинах сети «Светофор» в Ростовской области.
«Когда эта сеть появилась на Дону, много вопросов у меня вызывали помещения. Почему в таком состоянии открывали магазин? Создавалось ощущение, будто попадаешь на некий склад, где на палетах стоят различные виды товаров», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник рассказывает, что изучал упаковки продуктов. В частности, молока, кофе и печенья. Они, по словам эксперта, вызывали сомнения.
«Производитель на упаковке был указан непонятно. Маркировки практически нигде не было. Молочная продукция и вовсе была даже вне критики. На ней были указаны непонятные адреса. А вся информация, которая должна быть на упаковке, частично отсутствовала. И такие товары продавались в магазинах», — констатирует эксперт.
Представитель общественной организации напоминает, что ограничения на плановые проверки не сняты до сих пор. Сегодня проверки проводятся только при выявлении массовых фактов фальсификата, по жалобам потребителей.
«Видимо, стали поступать массовые жалобы. Похоже, что чаша уже переполнилась, и дальше уже нельзя было не реагировать», — приходит к выводу эксперт.
Напомним, что отменить мораторий на проверки общественник предлагал еще в 2023 году, когда жители Ростова отравились шаурмой.