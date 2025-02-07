Обвиняемый в убийстве пономаря из Батайска пойдет под суд

Posted 7 февраля, 17:05
Published 7 февраля, 17:05
Modified 7 февраля, 17:07
Updated 7 февраля, 17:07
Напомним, что в ноябре 2024 года пономарь Свято-Троицкого храма Роман Джангриян приехал в Ростов-на-Дону, чтобы в месте с другом отправиться в автосервис. Там к мужчинам подошел человек, который спровоцировал ссору. Конфликт закончился, как только незнакомец ушел. Однако скоро он вернулся с ножом и воткнул его в сердце церковнослужителя. Его не удалось спасти.
В ходе следствия 47-летний житель Ростова-на-Дону признал свою вину и рассказал, как его убил: «Вот здесь лежал нож. Я беру нож, он бежит… Я начинаю бить его на отмашь. И каким-то образом я, наверное, попал куда-то в сердце, не знаю».
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. На данный момент вся доказательная база и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд.
Добавим, что ранее злоумышленник был судим за незаконный оборот наркотиков в составе преступной группы.
Ранее RostovGazeta рассказала, что пять лет грозит жителю Ростовской области за разбитую мемориальную доску ветерана ВОВ.