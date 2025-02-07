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Posted 7 февраля, 17:05

Published 7 февраля, 17:05

Modified 7 февраля, 17:07

Updated 7 февраля, 17:07

Обвиняемый в убийстве пономаря храма в Батайске пойдет под суд

Обвиняемый в убийстве пономаря из Батайска пойдет под суд

7 февраля 2025, 17:05
Фото: 1MI. Обвиняемый в убийстве пономаря храма в Батайске пойдет под суд
В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование дела об убийстве церковнослужителя. Доказательства переданы в суд, сообщает Следственный комитет Ростовской области.

Напомним, что в ноябре 2024 года пономарь Свято-Троицкого храма Роман Джангриян приехал в Ростов-на-Дону, чтобы в месте с другом отправиться в автосервис. Там к мужчинам подошел человек, который спровоцировал ссору. Конфликт закончился, как только незнакомец ушел. Однако скоро он вернулся с ножом и воткнул его в сердце церковнослужителя. Его не удалось спасти.

В ходе следствия 47-летний житель Ростова-на-Дону признал свою вину и рассказал, как его убил: «Вот здесь лежал нож. Я беру нож, он бежит… Я начинаю бить его на отмашь. И каким-то образом я, наверное, попал куда-то в сердце, не знаю».

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Видео: 1MI. Обвиняемый в убийстве пономаря храма в Батайске пойдет под суд

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. На данный момент вся доказательная база и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд.

Добавим, что ранее злоумышленник был судим за незаконный оборот наркотиков в составе преступной группы.

Ранее RostovGazeta рассказала, что пять лет грозит жителю Ростовской области за разбитую мемориальную доску ветерана ВОВ.

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