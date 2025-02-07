Обвиняемый в убийстве пономаря из Батайска пойдет под суд

Напомним, что в ноябре 2024 года пономарь Свято-Троицкого храма Роман Джангриян приехал в Ростов-на-Дону, чтобы в месте с другом отправиться в автосервис. Там к мужчинам подошел человек, который спровоцировал ссору. Конфликт закончился, как только незнакомец ушел. Однако скоро он вернулся с ножом и воткнул его в сердце церковнослужителя. Его не удалось спасти.