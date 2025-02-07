Очевидец рассказал, что происходит в МРЭО в Ростове-на-Дону после обысков

«Мы находимся на первом этаже, оперативники работают, говорят, на третьем, где находится экзаменационный отдел и где осуществляется выдача и замена водительских удостоверений. В целом в здании довольно тихо все и спокойно, но действительно почти нет молодых людей, которые обычно массово идут получать водительские права», — рассказал житель Ростова.