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Posted 7 февраля, 13:45

Published 7 февраля, 13:45

Modified 7 февраля, 13:47

Updated 7 февраля, 13:47

МРЭО на Доватора в Ростове-на-Дону

Очевидец рассказал, что происходит в МРЭО в Ростове-на-Дону после обысков

7 февраля 2025, 13:45
Фото: Гугл Карты. МРЭО на Доватора в Ростове-на-Дону
Силовики нагрянули с обысками в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) на улице Доватора в Ростове-на-Дону. Очевидец рассказал RostovGazeta о том, как сейчас обстоят дела в здании.

Напомним, что в пятницу днем, 7 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в МРЭО на улице Доватора Ростова-на-Дону ворвались сотрудники ФСБ, чтобы провести обыски. Всех посетителей попросили покинуть здание, а у сотрудников забирали телефоны и начали проверку документации.

По словам очевидцев, в МРЭО достаточно тихо, но пустовато. Работа по постановке автотранспортных средств на регистрационный учет и снятию с него осуществляется в штатном режиме.

«Мы находимся на первом этаже, оперативники работают, говорят, на третьем, где находится экзаменационный отдел и где осуществляется выдача и замена водительских удостоверений. В целом в здании довольно тихо все и спокойно, но действительно почти нет молодых людей, которые обычно массово идут получать водительские права», — рассказал житель Ростова.

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Добавим, что официальных сведений от правоохранительных органов и представителей МРЭО о каких-либо оперативных мероприятиях в МРЭО на Доватора не поступало. Причины обыска также неизвестны.

В пресс-службе МВД на запрос журналистов сообщили, что при наличии официальной информации незамедлительно её предоставят.

Ранее стало известно, что изъяли во время обысков у главы Минфина Ростовской области Лилии Федотовой.

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