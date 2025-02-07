Очевидец рассказал, что происходит в МРЭО в Ростове-на-Дону после обысков

Posted 7 февраля, 13:45
Published 7 февраля, 13:45
Modified 7 февраля, 13:47
Updated 7 февраля, 13:47
Напомним, что в пятницу днем, 7 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в МРЭО на улице Доватора Ростова-на-Дону ворвались сотрудники ФСБ, чтобы провести обыски. Всех посетителей попросили покинуть здание, а у сотрудников забирали телефоны и начали проверку документации.
По словам очевидцев, в МРЭО достаточно тихо, но пустовато. Работа по постановке автотранспортных средств на регистрационный учет и снятию с него осуществляется в штатном режиме.
«Мы находимся на первом этаже, оперативники работают, говорят, на третьем, где находится экзаменационный отдел и где осуществляется выдача и замена водительских удостоверений. В целом в здании довольно тихо все и спокойно, но действительно почти нет молодых людей, которые обычно массово идут получать водительские права», — рассказал житель Ростова.
Добавим, что официальных сведений от правоохранительных органов и представителей МРЭО о каких-либо оперативных мероприятиях в МРЭО на Доватора не поступало. Причины обыска также неизвестны.
В пресс-службе МВД на запрос журналистов сообщили, что при наличии официальной информации незамедлительно её предоставят.
Ранее стало известно, что изъяли во время обысков у главы Минфина Ростовской области Лилии Федотовой.