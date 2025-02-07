rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 10:47

Published 7 февраля, 10:47

Modified 7 февраля, 10:49

Updated 7 февраля, 10:49

Военные на боевом посту

«Отойдите от окон»: по северу Ростовской области объявили авиационную опасность

7 февраля 2025, 10:47
Фото: mil.ru. Военные на боевом посту

По северу Ростовской области объявили авиационную опасность 7 февраля

В нескольких районах Ростовской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщили в приложении экстренной информации РСЧС.

В пятницу, 7 февраля, авиационную опасность объявили в 13.06 мск в Каменске, в Усть-Донецком и Белокалитвинском районах. Также появились сообщения об угрозе атаки с воздуха в Красносулинском районе и в Новошахтинске.

«Объявлена авиационная опасность по Ростовской области. Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон», — сказано в экстренном сообщении.

Пользователи соцмедиа пишут, что слышали грохот в разных городах области.

«В Чалтыре хорошо было слышно», — пишет пользователь.
«В Новочеркасске сирена», — отмечает дончанин.
«Было слышно даже в Таганроге», — пишет житель региона.

Также пользователи сообщают, что звуки работы ПВО были слышны на Западном и в Батайске.

Ранее, в ночь на 6 февраля, Ростовскую область атаковали беспилотники. Всего над регионом зафиксировали восемь дронов в пяти районах. В соцсетях местные жители рассказали о громких взрывах и гулах, которые раздались посреди ночи.

Атака продолжается: огневая группа сбила беспилотник на юго-западе Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Авиационную опасность повторно объявили в Ростовской области 2 февраля«Укройтесь в помещениях без окон»: беспилотную опасность объявили в Ростове-на-ДонуАтака продолжается: огневая группа сбила беспилотник на юго-западе Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#МЧС России по Ростовской области#Ракетная атака#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика