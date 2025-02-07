«Отойдите от окон»: по северу Ростовской области объявили авиационную опасность

Posted 7 февраля, 10:47
Published 7 февраля, 10:47
Modified 7 февраля, 10:49
Updated 7 февраля, 10:49
В пятницу, 7 февраля, авиационную опасность объявили в 13.06 мск в Каменске, в Усть-Донецком и Белокалитвинском районах. Также появились сообщения об угрозе атаки с воздуха в Красносулинском районе и в Новошахтинске.
«Объявлена авиационная опасность по Ростовской области. Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон», — сказано в экстренном сообщении.
Пользователи соцмедиа пишут, что слышали грохот в разных городах области.
«В Чалтыре хорошо было слышно», — пишет пользователь.
«В Новочеркасске сирена», — отмечает дончанин.
«Было слышно даже в Таганроге», — пишет житель региона.
Также пользователи сообщают, что звуки работы ПВО были слышны на Западном и в Батайске.
Ранее, в ночь на 6 февраля, Ростовскую область атаковали беспилотники. Всего над регионом зафиксировали восемь дронов в пяти районах. В соцсетях местные жители рассказали о громких взрывах и гулах, которые раздались посреди ночи.