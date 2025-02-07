Появились кадры задержания девушек, готовивших теракт против офицеров в Ростове

Posted 7 февраля, 06:19
Published 7 февраля, 06:19
Modified 7 февраля, 06:21
Updated 7 февраля, 06:21
Ролик обнародовало РИА «Новости». На кадрах две девушки рассказывают, как работали на спецслужбы Украины. По словам задержанных, после прохождения подготовки они приехали в ноябре 2024 года в Ростов. Там собирали данные о месте жительства и посещения членами семей высокопоставленных чиновников и высших должностных лиц Минобороны России.
Собранные разведданные в виде фото и видео передавали кураторам через telegram. Когда девушки смогли установить авто одного из высокопоставленных лиц, им дали задание купить компоненты для самодельной взрывчатки и подорвать машину.
— За выполнение задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты. После совершения подрыва автомобиля обещали вывезти на территорию Европы, — призналась одна из девушек.