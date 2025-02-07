Появились кадры задержания девушек, готовивших теракт против офицеров в Ростове

Ролик обнародовало РИА «Новости». На кадрах две девушки рассказывают, как работали на спецслужбы Украины. По словам задержанных, после прохождения подготовки они приехали в ноябре 2024 года в Ростов. Там собирали данные о месте жительства и посещения членами семей высокопоставленных чиновников и высших должностных лиц Минобороны России.