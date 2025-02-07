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Posted 7 февраля, 06:19

Published 7 февраля, 06:19

Modified 7 февраля, 06:21

Updated 7 февраля, 06:21

Кадры задержания ФСБ

Появились кадры задержания девушек, готовивших теракт против офицеров в Ростове

7 февраля 2025, 06:19
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Кадры задержания ФСБ
Появились кадры задержания двух девушек в Ростове, признавшихся в подготовке теракта. Видео от ФСБ опубликовано на сайте федеральных СМИ.

Ролик обнародовало РИА «Новости». На кадрах две девушки рассказывают, как работали на спецслужбы Украины. По словам задержанных, после прохождения подготовки они приехали в ноябре 2024 года в Ростов. Там собирали данные о месте жительства и посещения членами семей высокопоставленных чиновников и высших должностных лиц Минобороны России.

Собранные разведданные в виде фото и видео передавали кураторам через telegram. Когда девушки смогли установить авто одного из высокопоставленных лиц, им дали задание купить компоненты для самодельной взрывчатки и подорвать машину.

— За выполнение задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты. После совершения подрыва автомобиля обещали вывезти на территорию Европы, — призналась одна из девушек.
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