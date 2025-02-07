Появилось видео допроса диверсанток, готовивших теракт против офицеров в Ростове

Видео допроса опубликовало РИА «Новости» 7 февраля. На нем две девушки по очереди рассказывают, как сотрудничали с украинскими спецслужбами. По их словам, задачей было следить за офицерами Минобороны России. Когда диверсанткам удалось установить машину одного из них, кураторы перешли к новому пункту — взорвать транспорт.