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Posted 7 февраля, 07:05

Published 7 февраля, 07:05

Modified 7 февраля, 07:07

Updated 7 февраля, 07:07

Части СВУ

Появилось видео допроса диверсанток, готовивших теракт против офицеров в Ростове

7 февраля 2025, 07:05
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Части СВУ
В Ростове-на-Дону задержали двух молодых девушек, работавших на украинские спецслужбы. В ходе допроса они признались, что готовили теракт в отношении одного из высокопоставленных военных чиновников.

Видео допроса опубликовало РИА «Новости» 7 февраля. На нем две девушки по очереди рассказывают, как сотрудничали с украинскими спецслужбами. По их словам, задачей было следить за офицерами Минобороны России. Когда диверсанткам удалось установить машину одного из них, кураторы перешли к новому пункту — взорвать транспорт.

В Ростове задержали двух женщин, готовивших теракт против офицеров Минобороны
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Видео: ЦОС ФСБ/ТАСС. Части ВУ

Для этого девушкам пришлось самостоятельно собирать бомбу. Они заказали все необходимое на маркетплейсе, часть докупили в торговых точках города. Некоторые компоненты достали из тайников, которые подготовили кураторы. На кадрах можно увидеть, например, детонаторы и мешок селитры.

Когда горожанок задержали, они признались, что их завербовали и платили за выполнение задач криптовалютой. После подрыва авто девушек обещали вывезти в Европу.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Теракт#Украинские спецслужбы#Минобороны России#Криптовалюта
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