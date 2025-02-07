Появилось видео допроса диверсанток, готовивших теракт против офицеров в Ростове

Posted 7 февраля, 07:05
Published 7 февраля, 07:05
Modified 7 февраля, 07:07
Updated 7 февраля, 07:07
Видео допроса опубликовало РИА «Новости» 7 февраля. На нем две девушки по очереди рассказывают, как сотрудничали с украинскими спецслужбами. По их словам, задачей было следить за офицерами Минобороны России. Когда диверсанткам удалось установить машину одного из них, кураторы перешли к новому пункту — взорвать транспорт.
Для этого девушкам пришлось самостоятельно собирать бомбу. Они заказали все необходимое на маркетплейсе, часть докупили в торговых точках города. Некоторые компоненты достали из тайников, которые подготовили кураторы. На кадрах можно увидеть, например, детонаторы и мешок селитры.
Когда горожанок задержали, они признались, что их завербовали и платили за выполнение задач криптовалютой. После подрыва авто девушек обещали вывезти в Европу.