Правительство Тульской области подписало договор о сотрудничестве с Почтой России

«Тесное сотрудничество с региональным руководством — это основа, без которой невозможно представить работу такого социального института, как почта. Мы делаем общее дело, работаем для людей», — напомнил гендиректор «Почты России» Михаил Волков, который также добавил, что в соглашении с губернатором Миляевым были закреплены конкретные совместные действия, направленные на улучшение почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание было уделено сельской местности, где почта для населения — это центр не только традиционных почтовых, но финансовых и социальных услуг. Также глава «Почты России» выразил удовлетворение тем, что приоритеты работы руководства Тульской области и компании совпадают.