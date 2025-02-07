Правительство Тульской области подписало договор о сотрудничестве с Почтой России

Posted 7 февраля, 17:40
Published 7 февраля, 17:40
Modified 7 февраля, 17:40
Updated 7 февраля, 17:40
В соглашении закреплены базовые этапы совместной работы руководства Тульской области и ведущего почтового оператора страны по дальнейшей модернизации почтовых отделений, повышению доступности и качества услуг почтовой связи и содействию развитию новых технологий. Об этом информируют «Новые известия».
«Тесное сотрудничество с региональным руководством — это основа, без которой невозможно представить работу такого социального института, как почта. Мы делаем общее дело, работаем для людей», — напомнил гендиректор «Почты России» Михаил Волков, который также добавил, что в соглашении с губернатором Миляевым были закреплены конкретные совместные действия, направленные на улучшение почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание было уделено сельской местности, где почта для населения — это центр не только традиционных почтовых, но финансовых и социальных услуг. Также глава «Почты России» выразил удовлетворение тем, что приоритеты работы руководства Тульской области и компании совпадают.
Он также указал, что совместная деятельность по направлениям, обозначенным на встрече и в соглашении, будет продолжаться.
Согласно поручению президента Российской Федерации от 11.09.2021 № Пр-1703 за три года в Тульской области «Почта России» провела модернизацию 33 отделений. Результатом стало открытие комфортных офисов в сельских населенных пунктах региона, где почти 60 тысяч человек получили доступ к использованию современных сервисов. Помимо востребованных почтовых и финансовых услуг, здесь местным жителям предоставили возможность с помощью медицинских бытовых приборов проводить самостоятельные измерения показателей своего здоровья. В рамках реализации программы модернизации в Тульской области впервые открылись быстровозводимые почтовые отделения. Почта на селе планирует обновляться и в текущем году.
«Правительство региона готово продолжать взаимодействие с „Почтой России“. Реформы и преобразования почтовой службы можно интегрировать в мероприятия региональной программы „Наш район“, которая нацелена на решение локальных проблем в муниципалитетах», — рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, подчеркнув, что подобная мера будет способствовать повышению качества и доступности услуг почты и снижению числа претензий со стороны жителей.
В Тульской области сегодня работает 471 стационарное почтовое отделение: 146 городских и 325 сельских. Почта в регионе занимается внедрением цифровых сервисов и востребованных у широкого потребителя услуг. Посылки теперь выдаются по QR-коду или в почтоматах, отправляют их в зонах самообслуживания. По-прежнему на почте востребованы традиционные услуги. За 2024 год в регионе было обработано более 20 миллионов единиц письменной корреспонденции, более 3,5 миллиона различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, выданных через почту, превысило три миллиона.