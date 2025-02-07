Пылкий влюбленный или милый сосед: куда сходить в Ростове-на-Дону 8 и 9 февраля

Posted 7 февраля, 09:58
Published 7 февраля, 09:58
Modified 7 февраля, 10:00
Updated 7 февраля, 10:00
Жители и гости Ростова-на-Дону могут начать эти выходные с просмотра комедии «Знакомство родителей» (16+). Классическая история: перспективный сообразительный парень Федор, который вырос в детдоме и всего добился сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Конечно же, родственники желали своей дочери совершенно другую партию. Они были не в восторге от избранника из-за социального статуса и сомнительной родословной парня. Родители заявляют, что дадут свое благословение только в том случае, если познакомятся с родителями жениха. Для Федора, который никогда не видел своих маму и папу, это условие кажется невыполнимым. Однако он готов на все ради той самой.
В кинотеатрах начали показывать еще одну российскую комедию «Мы рожаем!» (18+). Так получилось, что между соседями Аней и Димой нет ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы покорить Москву и доказать, что может стать успешной без их помощи и поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у семьи без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и фраза «У вас будет ребёнок!» переворачивают их привычную жизнь с ног на голову.
Детей же можно сводить на приключенческий мультфильм «Каяра. Путь судьбы» (6+). Это история об отважной девушке Каяре из империи инков, которая с детства мечтала быть частью престижной лиги посланников. Но ни её смелость, ни её смекалка не могут победить существующие предрассудки. Бросая вызов судьбе, Каяра отправляется в захватывающее путешествие по просторам вокруг таинственного Мачу-Пикчу. Однако она и не догадывается, что скоро в её руках окажется судьба её племени и затерянного Золотого города.
В субботу, 8 февраля, в Ростов-на-Дону с концертом приезжает Ramil’ (12+). Молодой артист является исполнителем таких хитов, как «Ау», «Обнимаю — талию», «Ушла», «Особенная» и многих других. Ramil’ — один из ключевых артистов российской сцены 20-х годов, который выпустил сингл «Сияй», собравший миллионы прослушиваний на стриминг-площадках и на пару лет ставший визитной карточкой артиста. Выступление состоится в Кроп Арене в 19.00 мск. Стоимость билетов варьируется от 2500 до 5000 рублей.
А в воскресенье, 9 февраля, с концертной программой «Он любила розы…» приезжает Ислам Итляшев (6+). Его яркие хиты держатся на вершинах топ-чартов. Вы наверняка хоть раз слышали такие композиции, как «В этой женщине», «Свободна», «Кобра», «Бессонница» и другие. Зажигательные мотивы лезгинки, душевный шансон, море эмоций ждут вас в этот день. Концерт также пройдет в Кроп Арена в 20.00 мск. Цена билетов начинается от 1700 и достигает 7000 рублей.
Также воскресный вечер можно провести на сольном джазовом фортепиано концерте »Даниэль Адиянц. Соло» (6+). Адиянц Даниэль — молодой московский джазовый пианист, композитор, воспитанник РАМ имени Гнесиных, педагог академии джаза. Является финалистом проекта «Большой Джаз 2022», руководителем собственного трио и квинтета. На концерте вы услышите авторские произведения, а также интерпретации джазовой классики. Выступление состоится в джаз клубе «Эссе» в 20.00 мск. Билеты стоят 1500 — 1800 рублей.
В воскресенье, 9 февраля, в Ростовском театре драмы имени Горького состоится комедийный спектакль «Последний пылкий влюбленный» (18+). Главный герой пьесы — Барни Кэшмен, респектабельный джентльмен, владелец рыбного ресторана, который вдруг осознал, что за свои более чем 40 лет жизни никогда не совершал отчаянных и безрассудных поступков. Он просто живет серой и скучной жизнью. Ради разнообразия Барни начинает назначать свидания женщинам. Встречи проходят в квартире его мамы, что создает дополнительные препятствия на пути к раскрепощению Барни. Билеты на постановку практически закончились, успейте купить последние — за 400 рублей.
В этот же день можно посетить спектакль по пьесе итальянского комедиографа Альдо Николаи «И зимой цветут деревья» (12+). Постановка рассказывает историю любви двух пожилых людей — Ноэми и Ненила, которых на склоне жизни судьба оставила одинокими, брошенными собственными детьми в доме престарелых. Встретившись, герои понимают, что искали друг друга всю жизнь. Несмотря на то, что в разгар суровой зимы зацвели прекрасные деревья, за любовь все равно придётся сражаться. Стоимость билетов варьируется от 400 до 2000 рублей.