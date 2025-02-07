Пылкий влюбленный или милый сосед: куда сходить в Ростове-на-Дону 8 и 9 февраля

Жители и гости Ростова-на-Дону могут начать эти выходные с просмотра комедии «Знакомство родителей» (16+). Классическая история: перспективный сообразительный парень Федор, который вырос в детдоме и всего добился сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Конечно же, родственники желали своей дочери совершенно другую партию. Они были не в восторге от избранника из-за социального статуса и сомнительной родословной парня. Родители заявляют, что дадут свое благословение только в том случае, если познакомятся с родителями жениха. Для Федора, который никогда не видел своих маму и папу, это условие кажется невыполнимым. Однако он готов на все ради той самой.