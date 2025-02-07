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Posted 7 февраля, 15:41

Published 7 февраля, 15:41

Modified 7 февраля, 15:43

Updated 7 февраля, 15:43

Анна Цомартова

Родители пропавшей ростовской студентки Цомартовой усомнились, что она в Дубае

7 февраля 2025, 15:41
Фото: Телеграм-канал «Анна Цомартова». Анна Цомартова
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Эксклюзив
Отец исчезнувшей в Дагестане ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил RostovGazeta о появлении странного Telegram-канала, в котором третируют семью пропавшей девушки.

Напомним, что поиски пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой ведутся уже почти год. Девушка бесследно исчезла в дагестанском Каспийске после соревнования по боксу.

Родители объявили вознаграждение за информацию о дочери. Им прислали фотографию в Дубае, на которой видна похожая девушка.

«Как нам сообщили, типажное сходство Анны с девушкой на фото есть. И фотография эта реальная. Но дочь на фото или нет, однозначно никак не установить. Сомневаться в честности девушки, которая засняла эту фотографию, повода нет. Она работает в Дубае и даже готова приехать в Россию, чтобы дать показания», — отмечает отец Анны, Николай Цомартов.

Однако, если предположить, что на фото Анна, у семьи возникает логичный вопрос — как могла дочь оказаться в Дубае?

«В Дубай нельзя попасть, если загранпаспорт выдан менее, чем за полгода. Да и поехать туда можно только на три месяца. А загранпаспорта у Анны не было. То есть если бы она выезжала туда под своими документами, это давно бы выявилось», — делится мыслями Николай.
Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения
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Телефон с телеграм-каналами
Телефон с телеграм-каналами. Фото: Unsplash

Недоумение семьи вызывает и ярое противостояние должностных лиц.

«Инсинуации в Сети в наш адрес так и продолжаются. Открыт специальный Telegram-канал, где чуть больше 800 подписчиков. Там, не скрывая, публикуют странные сообщения. Последнее было о том, что я собираюсь расправиться со своей женой», — делится информацией Николай.

Собеседник уточняет, что предполагает, кто за всем этим стоит. Но игнорировать сообщения не получается.

«Все же считают своим долгом донести нам скриншоты! Дошло до того, что мы написали не одну жалобу на этот Telegram-канал. У нас есть несколько ответов, что никаких нарушений в его деятельности не выявлено», — говорит Николай.
Отец пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Цомартовой сообщил об угрозах семье
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Собеседник добавляет, что продолжает добиваться восстановления в должности.

«Я подал апелляцию 17 декабря. Но пока она не рассмотрена. Даже не знаю, попали ли документы по назначению. Меня никто не уведомил, а на официальном сайте еще нет информации», — уточняет Цомартов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что исчезнувшая Анна Цомартова не выходила на связь с родителями.

Отец пропавшей студентки из Ростова Цомартовой опроверг, что она вышла на связь
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