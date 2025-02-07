Ростовские коммунальщики за три дня устранили последствия непогоды

За три дня оперативных дежурств по борьбе с последствиями непогоды, коммунальные службы донской столицы задействовали порядка 214 единиц техники, из которых 141 единица относилась к подрядным организациям, а 73 единицы были привлечены дополнительно. Общее число комбинированных дорожных маши, направленных на расчистку ростовских улиц составило 125 единиц. Также 130 уборщиков территорий выходили на смену каждую ночь, а с 5 утра на уборку ростовских улиц отправлялись порядка 700 человек ежедневно.