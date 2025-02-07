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Posted 7 февраля, 13:06

Published 7 февраля, 13:06

Modified 7 февраля, 13:08

Updated 7 февраля, 13:08

Ростовские коммунальщики за три дня устранили последствия непогоды

Ростовские коммунальщики за три дня устранили последствия непогоды

7 февраля 2025, 13:06
Фото: Администрация Ростова-на-Дону.
Начиная с 3 февраля, когда в донской столице значительно ухудшились погодные условия, коммунальщиками Ростова было организовано дежурство специализированной техники в 41 точке города.

За три дня оперативных дежурств по борьбе с последствиями непогоды, коммунальные службы донской столицы задействовали порядка 214 единиц техники, из которых 141 единица относилась к подрядным организациям, а 73 единицы были привлечены дополнительно. Общее число комбинированных дорожных маши, направленных на расчистку ростовских улиц составило 125 единиц. Также 130 уборщиков территорий выходили на смену каждую ночь, а с 5 утра на уборку ростовских улиц отправлялись порядка 700 человек ежедневно.

Как сообщили в городской администрации, за три дня борьбы с непогодой подрядная организация израсходовала около 2 тысяч тонн противогололедных материалов. За это время проведены работы по превентивной обработке, формированию снежных валов на дорожном полотне, произведена очистка тротуарных частей с последующим вывозом снежных масс.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Объем вывезенного снега на места складирования составил 5,8 тысячи кубометров.

Велась работа по уборке и внутриквартальных территорий. УК, ТСЖ, ЖСК города заготовили порядка 500 тонн противогололедных материалов и более 20 000 шанцевого инструмента (метла, лопаты, ледоколы), а на уборку улиц их силами было отправлено более 1500 человек.

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