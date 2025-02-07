Ростовские пенсионеры все чаще обращаются к психологам

Posted 7 февраля, 12:06
Published 7 февраля, 12:06
Modified 7 февраля, 12:06
Updated 7 февраля, 12:06
Доля женщин из общего числа обращений составила 71,5%, а мужчин — 28,5%. Около 30% составляют люди старшего поколения (45 — 60+ лет).
В Ростовской области проживает более миллиона пенсионеров. Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба отмечает, что с возрастом у людей появляются вопросы, касающиеся изменений в жизни, и ощущение одиночества.
Чтобы справиться с этим, специалист рекомендует разобраться, что именно подразумевает конкретный человек под этим ощущением. Некоторым может быть одиноко даже в обществе. Важно расширять круг общения, найти занятие, которое принесет положительные эмоции: хобби, чтение книг.
Дарья Якуба также говорит, что некоторые пожилые люди испытывают отстраненность со стороны детей и внуков, которые реже обращаются за советом. В этой ситуации стоит проявлять инициативу, интересуясь жизнью близких, их переживаниями и увлечениями. Дети могут забывать позвонить из-за занятости, поэтому лучше самим сделать шаг и связаться с ними.
Также психолог рекомендует всегда заботиться о себе: заниматься тем, что приносит радость, умиротворение и сохраняет здоровье. Это важнее, чем может показаться на первый взгляд. После выхода на пенсию появляется много свободного времени, которое можно посвятить личным увлечениям или путешествиям. Необязательно ехать куда-то далеко: можно начать с прогулки по ближайшему парку.
Как отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв, уровень жизни пенсионеров сильно зависит от их финансовой подушки, позволяющей расширять круг увлечений, совершать небольшие поездки или крупные покупки, а также помогать близким и сохранять независимость. Все больше пенсионеров пользуются вкладами и накопительными счетами, назвав этот инструмент надежным и прозрачным.