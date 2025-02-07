Ростовские пенсионеры все чаще обращаются к психологам

Также психолог рекомендует всегда заботиться о себе: заниматься тем, что приносит радость, умиротворение и сохраняет здоровье. Это важнее, чем может показаться на первый взгляд. После выхода на пенсию появляется много свободного времени, которое можно посвятить личным увлечениям или путешествиям. Необязательно ехать куда-то далеко: можно начать с прогулки по ближайшему парку.