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Posted 7 февраля, 08:33

Published 7 февраля, 08:33

Modified 7 февраля, 08:35

Updated 7 февраля, 08:35

Ворота городского сада в Ростове-на-Дону

Румынский оркестр из Бухареста: как иностранные музыканты гастролировали в Ростове

7 февраля 2025, 08:33
Фото: Издание — Фототипия Шерер, Набгольц и Ко., Москва, 1903 г.. Ворота городского сада в Ростове-на-Дону

Краевед рассказал о гастролях иностранных музыкантов в дореволюционном Ростове

Перебирая прессу дореволюционных лет, можно узнать, что в Ростове любили приглашать выступать иностранных музыкантов.

В газете «Приазовский край» 13 августа 1911 года было опубликовано объявление, что в Городском саду играет румынский оркестр. Причем этот оркестр был популярен у ростовцев. Ведь солистом был известный цимбалист тех лет Лико Стефанеско.

Мне трудно сказать почему, но тогда ростовцы любили румынскую музыку и цимбалы.

Что такое цимбалы? Это струнный ударный музыкальный инструмент трапециевидной формы. Звук извлекается ударами двух деревянных палочек. Цимбалы были распространены не только у румын, но и у многих народов Восточной Европы. В Ростове гастролировал именно румынский оркестр.

Судя по всему, Лико Стефанеско был частым гостем в нашем городе. Или даже жил в Ростове. Почему я так решил?

А потому что в газете «Приазовский край» за 1917 год можно прочитать такой некролог: «В Ростове скончался румын из Бухареста, цимбалист-концертист Лико Стефанеско. Отпевание в Александро-Невской церкви и погребение на Покровском кладбище состоится 17 мая».

Пластинка с музыкой всемирно известного цимбалиста Лико Стефанеско
Пластинка с музыкой всемирно известного цимбалиста Лико Стефанеско. Фото: disco.market

Мода на иностранных музыкантов и певцов была не только в Ростове, но и в Нахичевани.

Например, индустрия развлечений была развита в Александровском саду Нахичевани-на-Дону (ныне парк имени Вити Черевичкина). Там играли духовые оркестры, работали рестораны. В парке выступали не только лучшие ростовские и нахичеванские актеры и певцы того времени, но и приезжие зарубежные гости. Антрепризу держал Чарахчиянц. Он старался не только развлекать посетителей, но и благоустраивать территорию сада.

Особо славился в Ростове кафешантан «Марс» Карапета Чарахчиянца. Это увеселительное заведение располагалось на улице Большой Садовой. Знаете, где было это здание? Там, где сейчас находится Ростовская областная филармония.

Кафешантан «Марс»
Кафешантан «Марс». Фото: из книги В. Лобжанидзе, Г. Лаптев, Путешествия по старому Ростову, «Донгрейн», 1999 г.

Надо отметить, что ростовцы очень ценили увеселительные заведения Чарахчиянца за отличную кухню и прекрасный репертуар. У него выступали лучшие музыканты, в том числе и зарубежные.

Возвращаясь к нашему герою Лико Стефанеско, могу сказать, что информации о нем сохранилось мало. Но то, что этот человек был очень уважаем в Ростове, говорит тот факт, что о его смерти сообщила ростовцам газета «Приазовский край». Более того, он был похоронен в нашем городе.

И еще. О том, что румынский оркестр вместе с известным цимбалистом Лико Стефанеско выступает в Городском саду, «Приазовский край» сообщил своим читателям в 1911 году. А о смерти Стефанеско − в 1917-м. А это значит, что за эти годы имя Лико Стефанеско было уже очень хорошо знакомо ростовцам.

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