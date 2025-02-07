Румынский оркестр из Бухареста: как иностранные музыканты гастролировали в Ростове

Posted 7 февраля, 08:33
Published 7 февраля, 08:33
Modified 7 февраля, 08:35
Updated 7 февраля, 08:35
В газете «Приазовский край» 13 августа 1911 года было опубликовано объявление, что в Городском саду играет румынский оркестр. Причем этот оркестр был популярен у ростовцев. Ведь солистом был известный цимбалист тех лет Лико Стефанеско.
Мне трудно сказать почему, но тогда ростовцы любили румынскую музыку и цимбалы.
Что такое цимбалы? Это струнный ударный музыкальный инструмент трапециевидной формы. Звук извлекается ударами двух деревянных палочек. Цимбалы были распространены не только у румын, но и у многих народов Восточной Европы. В Ростове гастролировал именно румынский оркестр.
Судя по всему, Лико Стефанеско был частым гостем в нашем городе. Или даже жил в Ростове. Почему я так решил?
А потому что в газете «Приазовский край» за 1917 год можно прочитать такой некролог: «В Ростове скончался румын из Бухареста, цимбалист-концертист Лико Стефанеско. Отпевание в Александро-Невской церкви и погребение на Покровском кладбище состоится 17 мая».
Мода на иностранных музыкантов и певцов была не только в Ростове, но и в Нахичевани.
Например, индустрия развлечений была развита в Александровском саду Нахичевани-на-Дону (ныне парк имени Вити Черевичкина). Там играли духовые оркестры, работали рестораны. В парке выступали не только лучшие ростовские и нахичеванские актеры и певцы того времени, но и приезжие зарубежные гости. Антрепризу держал Чарахчиянц. Он старался не только развлекать посетителей, но и благоустраивать территорию сада.
Особо славился в Ростове кафешантан «Марс» Карапета Чарахчиянца. Это увеселительное заведение располагалось на улице Большой Садовой. Знаете, где было это здание? Там, где сейчас находится Ростовская областная филармония.
Надо отметить, что ростовцы очень ценили увеселительные заведения Чарахчиянца за отличную кухню и прекрасный репертуар. У него выступали лучшие музыканты, в том числе и зарубежные.
Возвращаясь к нашему герою Лико Стефанеско, могу сказать, что информации о нем сохранилось мало. Но то, что этот человек был очень уважаем в Ростове, говорит тот факт, что о его смерти сообщила ростовцам газета «Приазовский край». Более того, он был похоронен в нашем городе.
И еще. О том, что румынский оркестр вместе с известным цимбалистом Лико Стефанеско выступает в Городском саду, «Приазовский край» сообщил своим читателям в 1911 году. А о смерти Стефанеско − в 1917-м. А это значит, что за эти годы имя Лико Стефанеско было уже очень хорошо знакомо ростовцам.