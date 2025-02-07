Румынский оркестр из Бухареста: как иностранные музыканты гастролировали в Ростове

Возвращаясь к нашему герою Лико Стефанеско, могу сказать, что информации о нем сохранилось мало. Но то, что этот человек был очень уважаем в Ростове, говорит тот факт, что о его смерти сообщила ростовцам газета «Приазовский край». Более того, он был похоронен в нашем городе.