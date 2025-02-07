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Posted 7 февраля, 16:38

Published 7 февраля, 16:38

Modified 7 февраля, 16:41

Updated 7 февраля, 16:41

Скандальная активистка из Ростова Анастасия Шевченко попала в список иноагентов

Скандальная активистка из Ростова Анастасия Шевченко попала в список иноагентов

7 февраля 2025, 16:38
Фото: Шедеврум. Скандальная активистка из Ростова Анастасия Шевченко попала в список иноагентов
Ростовская активистка Анастасия Шевченко, которую в 2021 году осудили за участие в нежелательной организации, стала иностранным агентом. Соответствующая документация опубликована на сайте Минюста РФ.

Напомним, что в феврале 2021 года активистку Анастасию Шевченко приговорили к четырех годам условного заключения за участие в деятельности нежелательной организации. Уже летом того же года ей удалось добиться смягчения срока до трех лет. Однако в 2022 году она переехала в Литву в город Вильнюс, за что суд сменил срок на реальный. Она начала вести из-за границы антироссийскую пропаганду.

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Теперь же стало известно, что 7 февраля Минюст РФ включил Шевченко в реестр иноагентов на основании статьи 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее рэпер Влади из Ростова-на-Дону также попал в список иноагентов.

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