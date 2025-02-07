Скандальная активистка из Ростова Анастасия Шевченко попала в список иноагентов

Posted 7 февраля, 16:38
Published 7 февраля, 16:38
Modified 7 февраля, 16:41
Updated 7 февраля, 16:41
Напомним, что в феврале 2021 года активистку Анастасию Шевченко приговорили к четырех годам условного заключения за участие в деятельности нежелательной организации. Уже летом того же года ей удалось добиться смягчения срока до трех лет. Однако в 2022 году она переехала в Литву в город Вильнюс, за что суд сменил срок на реальный. Она начала вести из-за границы антироссийскую пропаганду.
Теперь же стало известно, что 7 февраля Минюст РФ включил Шевченко в реестр иноагентов на основании статьи 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Ранее рэпер Влади из Ростова-на-Дону также попал в список иноагентов.