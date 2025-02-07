Стала известна причина обысков в морге Таганрога

СМИ со ссылкой на силовиков сообщает, что сотрудники учреждения брали взятки у жителей города за то, чтобы ускорить выдачу тела или подготовку его к захоронению, то есть нанесение грима и бальзамирование. Так, за последние несколько лет работники незаконно якобы получили больше 70 миллионов рублей.