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Posted 7 февраля, 17:14

Published 7 февраля, 17:14

Modified 7 февраля, 17:41

Updated 7 февраля, 17:41

Стала известна причина обысков в морге Таганрога

Стала известна причина обысков в морге Таганрога

7 февраля 2025, 17:14
Фото: Изображение Midjourney. Стала известна причина обысков в морге Таганрога

Обыски в морге в Таганроге провели из-за подозрения в коррупции

Силовики провели обыски в Бюро судебно-медицинской экспертизы Таганрога, подозревая сотрудников в вымогательстве взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что в пятницу, 7 февраля, в Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» прошли обыски.

СМИ со ссылкой на силовиков сообщает, что сотрудники учреждения брали взятки у жителей города за то, чтобы ускорить выдачу тела или подготовку его к захоронению, то есть нанесение грима и бальзамирование. Так, за последние несколько лет работники незаконно якобы получили больше 70 миллионов рублей.

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Добавим, что в ходе проверки все сотрудники были опрошены, а документы и компьютеры — изъяты. Также будут проверены сведения о возможной причастности руководящих лиц.

До этого в Ростове-на-Дону прошли обыски по делу эвакуаторщиков, забравших микроавтобус волонтера.

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