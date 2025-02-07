Стала известна причина обысков в морге Таганрога

Posted 7 февраля, 17:14
Published 7 февраля, 17:14
Modified 7 февраля, 17:41
Updated 7 февраля, 17:41
Напомним, что в пятницу, 7 февраля, в Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» прошли обыски.
СМИ со ссылкой на силовиков сообщает, что сотрудники учреждения брали взятки у жителей города за то, чтобы ускорить выдачу тела или подготовку его к захоронению, то есть нанесение грима и бальзамирование. Так, за последние несколько лет работники незаконно якобы получили больше 70 миллионов рублей.
Добавим, что в ходе проверки все сотрудники были опрошены, а документы и компьютеры — изъяты. Также будут проверены сведения о возможной причастности руководящих лиц.
До этого в Ростове-на-Дону прошли обыски по делу эвакуаторщиков, забравших микроавтобус волонтера.