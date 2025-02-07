Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области

В донской столице морозы ожидаются до 15 февраля включительно. После этого столбик термометра постепенно поползет вверх. Днем 16 числа будет всего +1 градус, к 20-му потеплеет до +4, а еще через пару дней — до +10. Ночью температура тоже повысится. Ко второй декаде февраля в темное время суток прогнозируют до +8 градусов.