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Posted 7 февраля, 04:48

Published 7 февраля, 04:48

Modified 7 февраля, 04:50

Updated 7 февраля, 04:50

Синоптики назвали точные даты, когда потеплеет в Ростовской области

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области

7 февраля 2025, 04:48
Фото: 1MI. Синоптики назвали точные даты, когда потеплеет в Ростовской области

Морозы в Ростовской области продлятся до середины февраля

В Ростовской области в начале февраля ударили морозы. На улице — настоящая зима, но совсем скоро воздух снова прогреется, а температура поднимется выше нуля. Подробный прогноз смотрите в материале RostovGazeta.

В донской столице морозы ожидаются до 15 февраля включительно. После этого столбик термометра постепенно поползет вверх. Днем 16 числа будет всего +1 градус, к 20-му потеплеет до +4, а еще через пару дней — до +10. Ночью температура тоже повысится. Ко второй декаде февраля в темное время суток прогнозируют до +8 градусов.

Мокрый снег накроет Ростовскую область в начале февраля
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Аналогичная ситуация будет и в других муниципалитетах Ростовской области. В южной части (Сальский, Песчанокопский районы) ожидается точно такая же погода. На западе (Таганрог, Неклиновский район) и востоке (Дубовский, Волгодонской районы) и даже севере (Верхнедонской, Миллеровский районы) — воздух прогреется до +7 градусов ночью и +8 — днем.

Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшую неделю.

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