Стало известно, против кого готовили теракт задержанные в Ростове-на-Дону агенты ВСУ

Posted 7 февраля, 06:31
Published 7 февраля, 06:31
Modified 7 февраля, 06:33
Updated 7 февраля, 06:33
По информации РИА «Новости», в Ростове действовали две девушки. Они прошли подготовку и в ноябре 2024 года прибыли в донскую столицу. Тут завербованные украинскими спецслужбами следили за высокопоставленными чиновниками и высшими должностными лицами Минобороны России, а также членами их семей.
Все фото- и видеоотчеты девушки отправляли через telegram. Когда им удалось найти автомобиль одного из чиновников, кураторы дали задание собрать самодельную бомбу и взорвать машину.
Выполненные задачи оплачивали девушкам криптовалютой. А после теракта обещали вывезти их на территорию Европы.