Стало известно, против кого готовили теракт задержанные в Ростове-на-Дону агенты ВСУ

По информации РИА «Новости», в Ростове действовали две девушки. Они прошли подготовку и в ноябре 2024 года прибыли в донскую столицу. Тут завербованные украинскими спецслужбами следили за высокопоставленными чиновниками и высшими должностными лицами Минобороны России, а также членами их семей.