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Posted 7 февраля, 06:31

Published 7 февраля, 06:31

Modified 7 февраля, 06:33

Updated 7 февраля, 06:33

Захват агента СБУ

Стало известно, против кого готовили теракт задержанные в Ростове-на-Дону агенты ВСУ

7 февраля 2025, 06:31
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Захват агента СБУ
Высокопоставленный чиновник Минобороны являлся целью двух диверсантов, задержанных в Ростове и действовавших по заданию ВСУ. Об этом силовые органы рассказали федеральным СМИ.

По информации РИА «Новости», в Ростове действовали две девушки. Они прошли подготовку и в ноябре 2024 года прибыли в донскую столицу. Тут завербованные украинскими спецслужбами следили за высокопоставленными чиновниками и высшими должностными лицами Минобороны России, а также членами их семей.

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Видео: ЦОС ФСБ/ТАСС. Захват агента СБУ

Все фото- и видеоотчеты девушки отправляли через telegram. Когда им удалось найти автомобиль одного из чиновников, кураторы дали задание собрать самодельную бомбу и взорвать машину.

Выполненные задачи оплачивали девушкам криптовалютой. А после теракта обещали вывезти их на территорию Европы.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ФСБ#ВСУ#Теракт#Украинские спецслужбы#Криптовалюта
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