Цена на молочную продукцию резко подскочила в Ростовской области

Posted 7 февраля, 18:42
Published 7 февраля, 18:42
Modified 7 февраля, 18:44
Updated 7 февраля, 18:44
По официальной статистике, к 3 февраля стоимость сливочного масла достигла 1073 рублей за килограмм. Это почти на 17 рублей больше, чем месяц назад. А по сравнению с концом ноября — практически на 100.
Творог и сметана подорожали на семь рублей за кило. Теперь они стоят 354 и 458 рублей соответственно. За пастеризованное молоко стали просить на три рубля больше (около 90 рублей). А за ультрапастеризованное — на один рубль (110 рублей).
Больше всего за последний месяц увеличилась цена на твердые сорта сыров. В феврале их стоимость составила 874 рублей (на 23 рубля больше, чем в начале января).
Ранее стало известно, где дешевле всего на Дону купить сливочное масло.