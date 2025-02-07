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Posted 7 февраля, 18:42

Published 7 февраля, 18:42

Modified 7 февраля, 18:44

Updated 7 февраля, 18:44

Цена на молочную продукцию резко подскочила в Ростовской области

Цена на молочную продукцию резко подскочила в Ростовской области

7 февраля 2025, 18:42
Фото: Изображение Midjourney. Цена на молочную продукцию резко подскочила в Ростовской области
В Ростовской области за месяц резко подорожала «молочка». Цены сильно выросли по сравнению с периодом на 9 января, по данным Ростовстата.

По официальной статистике, к 3 февраля стоимость сливочного масла достигла 1073 рублей за килограмм. Это почти на 17 рублей больше, чем месяц назад. А по сравнению с концом ноября — практически на 100.

Творог и сметана подорожали на семь рублей за кило. Теперь они стоят 354 и 458 рублей соответственно. За пастеризованное молоко стали просить на три рубля больше (около 90 рублей). А за ультрапастеризованное — на один рубль (110 рублей).

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Больше всего за последний месяц увеличилась цена на твердые сорта сыров. В феврале их стоимость составила 874 рублей (на 23 рубля больше, чем в начале января).

Ранее стало известно, где дешевле всего на Дону купить сливочное масло.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Сливочное масло#Молочная продукция#Пастеризованное молоко#Творог
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