«Центр-инвест» вошел в топ-25 банков России по объему качественных кредитов физлиц

Posted 7 февраля, 09:38
Published 7 февраля, 09:38
Modified 7 февраля, 09:40
Updated 7 февраля, 09:40
Также банк вошел в список кредитных организаций, показавших максимальный прирост портфеля кредитов физических лиц за прошедший год. В этом рейтинге «Центр-инвест» поднялся на 4 строчки и теперь занимает 23-е место.
Основными преимуществами кредитных программ банка «Центр-инвест» являются честные ставки с доступным и прозрачным размером полной стоимости кредита, отсутствие обязательного страхования и возможность досрочно погасить кредит в любое время без штрафов.
Также для клиентов, которые оформляют кредит впервые, «Центр-инвест» предоставляет специальные условия: скидки в размере 1% годовых по кредитам на потребительские нужды и автокредитам и 0,5% годовых по ипотеке. Подробнее узнать об условиях кредитования, а также подать заявку на кредит можно на сайте.