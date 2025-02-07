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Posted 7 февраля, 09:38

Published 7 февраля, 09:38

Modified 7 февраля, 09:40

Updated 7 февраля, 09:40

«Центр-инвест» вошел в топ-25 банков России по объему качественных кредитов физлиц

«Центр-инвест» вошел в топ-25 банков России по объему качественных кредитов физлиц

7 февраля 2025, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.
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Согласно результатам исследования сервиса Brobank.ru, банк «Центр-инвест» занял 25-е место в списке крупнейших банков с качественным портфелем займов населения.

Также банк вошел в список кредитных организаций, показавших максимальный прирост портфеля кредитов физических лиц за прошедший год. В этом рейтинге «Центр-инвест» поднялся на 4 строчки и теперь занимает 23-е место.

Основными преимуществами кредитных программ банка «Центр-инвест» являются честные ставки с доступным и прозрачным размером полной стоимости кредита, отсутствие обязательного страхования и возможность досрочно погасить кредит в любое время без штрафов.

Также для клиентов, которые оформляют кредит впервые, «Центр-инвест» предоставляет специальные условия: скидки в размере 1% годовых по кредитам на потребительские нужды и автокредитам и 0,5% годовых по ипотеке. Подробнее узнать об условиях кредитования, а также подать заявку на кредит можно на сайте.

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