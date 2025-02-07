«Центр-инвест» вошел в топ-25 банков России по объему качественных кредитов физлиц

Также для клиентов, которые оформляют кредит впервые, «Центр-инвест» предоставляет специальные условия: скидки в размере 1% годовых по кредитам на потребительские нужды и автокредитам и 0,5% годовых по ипотеке. Подробнее узнать об условиях кредитования, а также подать заявку на кредит можно на сайте.