Циклон принесет в Ростовскую область морозы до -15 градусов и сильный ветер

В регионе до 9 февраля также не предвидится осадков. Ожидаются гололедица и изморозь, а порывы северо-восточного ветра усилятся до 14 метров в секунду. Из-за сильного ветра в регионе обмелеет устье Дона на участке от Аксая до Азова. Низкие уровни воды будут наблюдаться вплоть до 10 февраля. Температура при этом в регионе опустится до -15.