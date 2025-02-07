Циклон принесет в Ростовскую область морозы до -15 градусов и сильный ветер

Posted 7 февраля, 15:51
Published 7 февраля, 15:51
Modified 7 февраля, 15:53
Updated 7 февраля, 15:53
В пятницу, 7 февраля, и на выходных в Ростове будет облачно и без осадков. Из-за мороза дороги покроет гололедица. Ветер усилится до 13 метров в секунду, а температура пойдет на спад и опустится до -9 градусов.
В регионе до 9 февраля также не предвидится осадков. Ожидаются гололедица и изморозь, а порывы северо-восточного ветра усилятся до 14 метров в секунду. Из-за сильного ветра в регионе обмелеет устье Дона на участке от Аксая до Азова. Низкие уровни воды будут наблюдаться вплоть до 10 февраля. Температура при этом в регионе опустится до -15.