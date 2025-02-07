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Posted 7 февраля, 15:51

Published 7 февраля, 15:51

Modified 7 февраля, 15:53

Updated 7 февраля, 15:53

Февральская погода в Ростове

Циклон принесет в Ростовскую область морозы до -15 градусов и сильный ветер

7 февраля 2025, 15:51
Фото: rostovgazeta.ru. Февральская погода в Ростове
В ближайшие дни Ростовскую область накроют заморозки до -15, а Дон обмелеет из-за сильного ветра. Об этом дончанам рассказали синоптики.

В пятницу, 7 февраля, и на выходных в Ростове будет облачно и без осадков. Из-за мороза дороги покроет гололедица. Ветер усилится до 13 метров в секунду, а температура пойдет на спад и опустится до -9 градусов.

В регионе до 9 февраля также не предвидится осадков. Ожидаются гололедица и изморозь, а порывы северо-восточного ветра усилятся до 14 метров в секунду. Из-за сильного ветра в регионе обмелеет устье Дона на участке от Аксая до Азова. Низкие уровни воды будут наблюдаться вплоть до 10 февраля. Температура при этом в регионе опустится до -15.

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области
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До этого выяснилось, когда, наконец, потеплеет в регионе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики#Похолодание#Заморозки
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