Учились в одном классе: что известно о диверсантках, готовивших теракт в Ростове

Posted 7 февраля, 08:08
Published 7 февраля, 08:08
Modified 7 февраля, 08:10
Updated 7 февраля, 08:10
По данным СМИ, диверсантки были одноклассницами. После вербовки спецслужбами они прошли подготовку, затем в ноябре прошлого года приехали в Ростов и стали следить за высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны России. Задания оплачивались криптовалютой. Когда диверсантки выследили автомобиль одного из них, то начали собирать самодельную бомбу.
Девушки закупили все необходимое в торговых точках города и на маркетплейсах. Некоторые предметы им оставляли кураторы в тайниках.
После того, как агенты ВСУ подорвут машину, их обещали вывезти в Европу. Однако до взрыва дело так и не дошло — девушек задержали сотрудники ФСБ. Во время обысков у них нашли компоненты для создания бомбы и телефоны, через которые они общались в telegram с кураторами.
Всего теракты готовили четыре девушки. Двух других задержали в Воронеже и Севастополе.