Учились в одном классе: что известно о диверсантках, готовивших теракт в Ростове

После того, как агенты ВСУ подорвут машину, их обещали вывезти в Европу. Однако до взрыва дело так и не дошло — девушек задержали сотрудники ФСБ. Во время обысков у них нашли компоненты для создания бомбы и телефоны, через которые они общались в telegram с кураторами.