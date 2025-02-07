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Posted 7 февраля, 08:08

Published 7 февраля, 08:08

Modified 7 февраля, 08:10

Updated 7 февраля, 08:10

Задержанная ФСБ

Учились в одном классе: что известно о диверсантках, готовивших теракт в Ростове

7 февраля 2025, 08:08
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Задержанная ФСБ

Готовившие теракт в Ростове диверсантки учились в одном классе

Появились новые подробности допроса двух девушек, которые готовили теракт для офицеров в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Рен ТВ 7 февраля.

По данным СМИ, диверсантки были одноклассницами. После вербовки спецслужбами они прошли подготовку, затем в ноябре прошлого года приехали в Ростов и стали следить за высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны России. Задания оплачивались криптовалютой. Когда диверсантки выследили автомобиль одного из них, то начали собирать самодельную бомбу.

Девушки закупили все необходимое в торговых точках города и на маркетплейсах. Некоторые предметы им оставляли кураторы в тайниках.

Появилось видео допроса диверсанток, готовивших теракт против офицеров в Ростове
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После того, как агенты ВСУ подорвут машину, их обещали вывезти в Европу. Однако до взрыва дело так и не дошло — девушек задержали сотрудники ФСБ. Во время обысков у них нашли компоненты для создания бомбы и телефоны, через которые они общались в telegram с кураторами.

Всего теракты готовили четыре девушки. Двух других задержали в Воронеже и Севастополе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ФСБ#Теракт#Telegram#Обыски#Задержание#Министерство обороны#Криптовалюта
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