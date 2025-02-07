Улицу Нансена в Ростове отремонтируют в 2025 году

Posted 7 февраля, 15:30
Published 7 февраля, 15:30
Modified 7 февраля, 15:32
Updated 7 февраля, 15:32
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет исполнителя работ по ремонту отрезка дороги на улице Нансена, пролегающего от улицы Мечникова до Театрального проспекта. Подрядчик должен будет срезать верхний слой асфальта, заменить люки, кирпичные горловины колодцев и камер, а также положить новое асфальтобетонное покрытие.
На все необходимые работы из бюджета региона и города было выделено 182,3 миллиона рублей.
Потенциальному подрядчику предстоит приступить к работам сразу после заключения контракта, а завершить ремонт не позднее 31 декабря 2025 года. Деньги на ремонт выделены из бюджета города.
Ранее RostovGazeta сообщила о том, что в центре Ростова наладят работу дорожных камер после критики «грузового каркаса».