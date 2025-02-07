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Posted 7 февраля, 15:30

Published 7 февраля, 15:30

Modified 7 февраля, 15:32

Updated 7 февраля, 15:32

Улица Нансена в Ростове

Улицу Нансена в Ростове отремонтируют в 2025 году

7 февраля 2025, 15:30
Фото: serg task/Яндекс. Карты. Улица Нансена в Ростове
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для выполнения работ по ремонту участка проезжей части по улице Нансена. На реализацию проекта из бюджета выделили более 182 миллионов рублей. Сведения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет исполнителя работ по ремонту отрезка дороги на улице Нансена, пролегающего от улицы Мечникова до Театрального проспекта. Подрядчик должен будет срезать верхний слой асфальта, заменить люки, кирпичные горловины колодцев и камер, а также положить новое асфальтобетонное покрытие.

На все необходимые работы из бюджета региона и города было выделено 182,3 миллиона рублей.

Потенциальному подрядчику предстоит приступить к работам сразу после заключения контракта, а завершить ремонт не позднее 31 декабря 2025 года. Деньги на ремонт выделены из бюджета города.

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Ранее RostovGazeta сообщила о том, что в центре Ростова наладят работу дорожных камер после критики «грузового каркаса».

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