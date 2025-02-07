Улицу Нансена в Ростове отремонтируют в 2025 году

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для выполнения работ по ремонту участка проезжей части по улице Нансена. На реализацию проекта из бюджета выделили более 182 миллионов рублей. Сведения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

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