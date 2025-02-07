В Азове в могиле нашли уникальные пуговицы

Posted 7 февраля, 09:13
Published 7 февраля, 09:13
Modified 7 февраля, 12:00
Updated 7 февраля, 12:00
Сотрудники музея сообщили, что мундирные пуговицы являются наиболее часто встречающимся инвентарем, который находят в погребениях Азова. Экземпляры относятся к XVIII веку.
Их нашли на территории, расположенной по адресу Калинина, 48. Сотрудники музея утверждают, что в бытовых комплексах редко можно встретить подобные пуговицы, однако в найденном погребении удалось найти полный набор.
«Мундирные пуговицы встречаются неоднократно, но в таком количестве в бытовом комплексе они встречены только один раз», — сообщает сотрудник музея Андрей Масловский.