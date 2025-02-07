rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 09:13

Published 7 февраля, 09:13

Modified 7 февраля, 12:00

Updated 7 февраля, 12:00

В Азове в могиле нашли уникальный набор пуговиц 18 века

В Азове в могиле нашли уникальные пуговицы

7 февраля 2025, 09:13
Фото: Отдел археологии Азовского музея-заповедника. В Азове в могиле нашли уникальный набор пуговиц 18 века
В Ростовской области археологи обнаружили в погребении уникальный набор мундирных пуговиц. Информация об этом появилась в соцсетях отдела археологии Азовского музея-заповедника.

Сотрудники музея сообщили, что мундирные пуговицы являются наиболее часто встречающимся инвентарем, который находят в погребениях Азова. Экземпляры относятся к XVIII веку.

Их нашли на территории, расположенной по адресу Калинина, 48. Сотрудники музея утверждают, что в бытовых комплексах редко можно встретить подобные пуговицы, однако в найденном погребении удалось найти полный набор.

«Мундирные пуговицы встречаются неоднократно, но в таком количестве в бытовом комплексе они встречены только один раз», — сообщает сотрудник музея Андрей Масловский.
В дельте Дона ученые откопали могилу знатного эллина
Узнать подробнее

Ранее могилу темнокожего азиатского кочевника нашли археологи в центре Ростова.

Читайте также:
Могилу темнокожего мужчины обнаружили в центре РостоваВ дельте Дона ученые откопали могилу знатного эллинаТеплоход Belfast сел на мель в Ростовской области в Азове
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Азов#Археология#Последние новости Ростова на сегодня#Музей#Погребение#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика