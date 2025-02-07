В морге Таганрога прошли обыски

Posted 7 февраля, 14:44
Published 7 февраля, 14:44
Modified 7 февраля, 14:46
Updated 7 февраля, 14:46
В пятницу, 7 февраля, изданию стало известно, что работников Бюро судебно-медицинской экспертизы в Таганроге подозревают во взяточничестве. Сотрудники учреждения просили денежные вознаграждения за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование и грим). Начиная с периода пандемии коронавируса на их счета незаконно поступило более 70 миллионов рублей.
В связи с этим правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых опросили работников, изъяли компьютеры и документы. Также проверяется информация о причастности руководства к преступной схеме.
Ранее в Ростове-на-Дону силовики нагрянули с обысками в МРЭО.