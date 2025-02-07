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Posted 7 февраля, 14:44

Published 7 февраля, 14:44

Modified 7 февраля, 14:46

Updated 7 февраля, 14:46

Морг

В морге Таганрога прошли обыски

7 февраля 2025, 14:44
Фото: wikimedia.org. Морг
В Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы прошли обыски. Сотрудников учреждения подозревают в вымогательстве взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В пятницу, 7 февраля, изданию стало известно, что работников Бюро судебно-медицинской экспертизы в Таганроге подозревают во взяточничестве. Сотрудники учреждения просили денежные вознаграждения за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование и грим). Начиная с периода пандемии коронавируса на их счета незаконно поступило более 70 миллионов рублей.

Стало известно, что изъяли во время обысков у главы Минфина Ростовской области
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В связи с этим правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых опросили работников, изъяли компьютеры и документы. Также проверяется информация о причастности руководства к преступной схеме.

Ранее в Ростове-на-Дону силовики нагрянули с обысками в МРЭО.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Обыски#Получение взятки#Вымогательство#Обыск#Взяточничество#Морг
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