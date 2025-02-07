В морге Таганрога прошли обыски

В пятницу, 7 февраля, изданию стало известно, что работников Бюро судебно-медицинской экспертизы в Таганроге подозревают во взяточничестве. Сотрудники учреждения просили денежные вознаграждения за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование и грим). Начиная с периода пандемии коронавируса на их счета незаконно поступило более 70 миллионов рублей.