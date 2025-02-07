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Posted 7 февраля, 07:15

Published 7 февраля, 07:15

Modified 7 февраля, 07:17

Updated 7 февраля, 07:17

Задержанная ФСБ сообщница

В Ростове арестовали диверсанток, готовивших теракт против офицера Минобороны

7 февраля 2025, 07:15
Фото: ЦОС ФСБ. Задержанная ФСБ сообщница
В Ростове под арест отправились девушки-агенты СБУ, которые планировали теракт против высокопоставленного военного чиновника. Об этом рассказал ТАСС, ссылаясь на УФСБ по региону.

Напомним, в Ростове задержали двух девушек, завербованных СБУ. Они собирали информацию о чиновниках и высокопоставленных сотрудниках Минобороны, приобретали элементы для взрывчатки и готовили теракт. За выполненные поручения им поступало вознаграждение в виде криптовалюты.

Также диверсанток обещали вывезти на территорию Европы после теракта в отношении высокопоставленного военного в Ростове. Видео с задержанием можно найти в материале RostovGazeta.

Теперь Ленинский районный суд отправил диверсанток под арест на два месяца.

«Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца двух женщин, которые готовили теракт в городе», — сообщает источник.
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