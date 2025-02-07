В Ростове арестовали диверсанток, готовивших теракт против офицера Минобороны

Posted 7 февраля, 07:15
Published 7 февраля, 07:15
Modified 7 февраля, 07:17
Updated 7 февраля, 07:17
Напомним, в Ростове задержали двух девушек, завербованных СБУ. Они собирали информацию о чиновниках и высокопоставленных сотрудниках Минобороны, приобретали элементы для взрывчатки и готовили теракт. За выполненные поручения им поступало вознаграждение в виде криптовалюты.
Также диверсанток обещали вывезти на территорию Европы после теракта в отношении высокопоставленного военного в Ростове. Видео с задержанием можно найти в материале RostovGazeta.
Теперь Ленинский районный суд отправил диверсанток под арест на два месяца.
«Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца двух женщин, которые готовили теракт в городе», — сообщает источник.