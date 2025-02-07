В Ростове арестовали диверсанток, готовивших теракт против офицера Минобороны

Напомним, в Ростове задержали двух девушек, завербованных СБУ. Они собирали информацию о чиновниках и высокопоставленных сотрудниках Минобороны, приобретали элементы для взрывчатки и готовили теракт. За выполненные поручения им поступало вознаграждение в виде криптовалюты.