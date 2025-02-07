В Ростове-на-Дону силовики нагрянули с обысками в МРЭО

Ранее в Ростове задержали двух девушек, которых завербовали украинские спецслужбы. Выяснилось, что они искали информацию о высокопоставленных сотрудниках Минобороны России. Когда диверсантки установили автомобиль одного из чиновников, им дали задание купить компоненты для самодельной бомбы и подорвать транспорт.