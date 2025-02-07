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Posted 7 февраля, 11:41

Published 7 февраля, 11:41

Modified 7 февраля, 11:43

Updated 7 февраля, 11:43

В здании МРЭО Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону силовики нагрянули с обысками в МРЭО

7 февраля 2025, 11:41
Фото: Глеб Поджидаев/Гугл карты. В здании МРЭО Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону силовики ворвались с обысками в МРЭО на улице Доватора, 154. Об этом рассказал телеграм-канал Don Mash.

По данным источника, силовики проводят обыски на третьем этаже МРЭО. Там работает отдел выдачи и замены водительских прав, а также принимают экзамены на их получение.

Посетителей просят покинуть здание, а у сотрудников, в том числе и у начальства, ищут документы и забирают телефоны.

«Силовики нагрянули с обысками в МРЭО на Доватора. Изымают вообще всё», — пишет источник.

Уточняем, что официальных данных от оперативных служб об инциденте не поступало. Причины обыска также неизвестны.

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Ранее в Ростове задержали двух девушек, которых завербовали украинские спецслужбы. Выяснилось, что они искали информацию о высокопоставленных сотрудниках Минобороны России. Когда диверсантки установили автомобиль одного из чиновников, им дали задание купить компоненты для самодельной бомбы и подорвать транспорт.

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