В Ростове-на-Дону силовики нагрянули с обысками в МРЭО

Posted 7 февраля, 11:41
Published 7 февраля, 11:41
Modified 7 февраля, 11:43
Updated 7 февраля, 11:43
По данным источника, силовики проводят обыски на третьем этаже МРЭО. Там работает отдел выдачи и замены водительских прав, а также принимают экзамены на их получение.
Посетителей просят покинуть здание, а у сотрудников, в том числе и у начальства, ищут документы и забирают телефоны.
«Силовики нагрянули с обысками в МРЭО на Доватора. Изымают вообще всё», — пишет источник.
Уточняем, что официальных данных от оперативных служб об инциденте не поступало. Причины обыска также неизвестны.
Ранее в Ростове задержали двух девушек, которых завербовали украинские спецслужбы. Выяснилось, что они искали информацию о высокопоставленных сотрудниках Минобороны России. Когда диверсантки установили автомобиль одного из чиновников, им дали задание купить компоненты для самодельной бомбы и подорвать транспорт.