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Posted 7 февраля, 05:46

Published 7 февраля, 05:46

Modified 7 февраля, 05:55

Updated 7 февраля, 05:55

Женщину с детонаторами и взрывчаткой задержали в Ростове-на-Дону

В Ростове задержали двух женщин, готовивших теракт против офицеров Минобороны

7 февраля 2025, 05:46
Фото: 1MI. Женщину с детонаторами и взрывчаткой задержали в Ростове-на-Дону
Сюжет
Обучение
В Ростове задержали двух женщин, работавших на украинские спецслужбы. Об этом 7 февраля сообщают федеральные СМИ.

По информации РИА «Новости», во время обысков нашли взрывчатку и детонаторы, а также средства связи с украинскими кураторами. Известно, что они проходили обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.

Всего по делу о подготовке теракта проходят четыре женщины. Остальных двоих задержали в Воронеже и Севастополе. Завербованные агенты, по данным ФСБ, планировали теракт против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК (прим. — топливно-энергетический комплекс).

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Предварительно, женщины уже дали признательные показания. Им теперь грозит до 30 лет колонии.

Ранее сотрудники донского УФСБ проводили обыски у руководителей подшипникового завода в Ростове. В отношении нескольких человек возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в похищении почти миллиарда рублей из денег за гособоронзаказ.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ФСБ#Теракт#Обучение#Задержание#Минобороны#Спецслужбы#Взрывчатка
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