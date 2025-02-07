В Ростове задержали двух женщин, готовивших теракт против офицеров Минобороны

Ранее сотрудники донского УФСБ проводили обыски у руководителей подшипникового завода в Ростове. В отношении нескольких человек возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в похищении почти миллиарда рублей из денег за гособоронзаказ.