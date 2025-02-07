В Ростове задержали двух женщин, готовивших теракт против офицеров Минобороны

Posted 7 февраля, 05:46
Published 7 февраля, 05:46
Modified 7 февраля, 05:55
Updated 7 февраля, 05:55
По информации РИА «Новости», во время обысков нашли взрывчатку и детонаторы, а также средства связи с украинскими кураторами. Известно, что они проходили обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.
Всего по делу о подготовке теракта проходят четыре женщины. Остальных двоих задержали в Воронеже и Севастополе. Завербованные агенты, по данным ФСБ, планировали теракт против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК (прим. — топливно-энергетический комплекс).
Предварительно, женщины уже дали признательные показания. Им теперь грозит до 30 лет колонии.
Ранее сотрудники донского УФСБ проводили обыски у руководителей подшипникового завода в Ростове. В отношении нескольких человек возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в похищении почти миллиарда рублей из денег за гособоронзаказ.