В Ростовской области введут сдачу двух предметов ОГЭ вместо четырех

Posted 7 февраля, 07:22
Published 7 февраля, 07:22
Modified 7 февраля, 07:24
Updated 7 февраля, 07:24
Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект об экспериментальной сдаче ОГЭ по двум предметам в пяти регионах, в том числе и в Ростовской области. Согласно ему, для получения аттестата девятиклассники будут обязаны сдать только русский язык и математику.
«Мы рассчитываем, что 11 февраля Госдума рассмотрит в первом чтении этот проект закона», — сообщает председатель комитета по просвещению Ирина Белых.
Законопроект в парламент внесли депутаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду».
Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят запретить продажу алкоголя молодым людям младше 21 года.