В Ростовской области введут сдачу двух предметов ОГЭ вместо четырех

Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект об экспериментальной сдаче ОГЭ по двум предметам в пяти регионах, в том числе и в Ростовской области. Согласно ему, для получения аттестата девятиклассники будут обязаны сдать только русский язык и математику.