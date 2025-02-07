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Posted 7 февраля, 07:22

Published 7 февраля, 07:22

Modified 7 февраля, 07:24

Updated 7 февраля, 07:24

Выпускники 9 класса

В Ростовской области введут сдачу двух предметов ОГЭ вместо четырех

7 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI. Выпускники 9 класса
Госдума одобрила законопроект о сдаче ОГЭ в Ростовской области только по русскому и математике. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на комитет.

Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект об экспериментальной сдаче ОГЭ по двум предметам в пяти регионах, в том числе и в Ростовской области. Согласно ему, для получения аттестата девятиклассники будут обязаны сдать только русский язык и математику.

«Мы рассчитываем, что 11 февраля Госдума рассмотрит в первом чтении этот проект закона», — сообщает председатель комитета по просвещению Ирина Белых.

Законопроект в парламент внесли депутаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду».

Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят запретить продажу алкоголя молодым людям младше 21 года.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Школа#Госдума#Экзамены#ОГЭ#Последние новости Ростова на сегодня
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